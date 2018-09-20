Форум по разрешению споров в странах Восточной Европы проходит в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум по разрешению споров в странах Восточной Европы (Eastern European Dispute Resolution Forum) проходит 20-21 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Основные мероприятия форума состоятся 21 сентября.

EEDRF - ежегодная открытая площадка международного уровня для обсуждения вопросов разрешения коммерческих споров в арбитражных и государственных судах. Арбитражные разбирательства по спорам с инвесторами являются очень важной и востребованной темой. Более того, эксперты однозначно сходятся во мнении, что более широкое использование зарубежного арбитража и глубокое понимание правил игры в таких процессах способно не только обеспечить принятие и исполнение справедливых решений по внешнеторговым контрактам, но и повысить инвестпривлекательность как отдельных компаний, так и всей страны. На форуме будут представлены исследования, показывающие, почему на Западе бизнесмены предпочитают решать спорные вопросы именно в арбитраже, а не в судах, и как это влияет на оценку привлекательности инвестпроектов.

Мероприятие будет посвящено вопросам экспертизы в арбитражных разбирательствах.

Спикерами выступят более 30 высококвалифицированных экспертов из Австрии, Чехии, США, Англии, Франции, России, Финляндии, Литвы, Украины и других стран. Всего в Минск приедут более 150 юристов - специалистов мирового уровня. Среди них представители международных юридических фирм, корпоративные юристы, специалисты в области судебных споров и арбитража из стран Балтии, СНГ, Европы и США. Свое участие уже подтвердили руководители крупнейших арбитражных европейских центров. От Беларуси будут представители ключевых государственных органов и ведомств, крупнейших предприятий, а также ведущих юридических компаний и адвокатских бюро.-0-