Форум Союзного государства инженерно-технологических вузов пройдет 22-26 октября в Минске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22-26 октября пройдет форум проектов программ Союзного государства - VII Форум вузов инженерно-технологического профиля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского национального технического университета.

Концепция форума посвящена разработке и реализации в университетах России и Беларуси программы Союзного государства "Университет 3.0". "Ежегодно форум решает важнейшие задачи развития Союзного государства. К примеру, во время этого мероприятия инициирован и решается вопрос подготовки кадров для ядерной энергетики и Белорусской АЭС. В текущем году основная концепция посвящена программе "Университет 3.0", которая предполагает формирование в вузах благоприятной среды, где подготовка высококвалифицированных кадров, наука и высокотехнологичное предпринимательство говорят на одном языке", - проинформировали в БНТУ.

Мероприятие соберет более 300 ученых и обучающихся из более чем 100 вузов. В этом году форум посетят представители высших учебных заведений из Польши, Узбекистана, Норвегии и других стран. Встреча будет состоять из четырех секций, включающих более 10 семинаров по различным направлениям развития науки и техники Союзного государства: от совместной организации авиапроизводств до разработки и освоения месторождений Арктики. Оценить конкурентоспособность инновационного проекта, получить практические рекомендации по продвижению, а также представить его перед потенциальными инвесторами поможет стартап-школа и бизнес-бой за звание лучшего молодежного проекта Союзного государства. Несколько лет назад его победителем стал инновационный проект студентов БНТУ "ТурбоСфера", который сегодня - группа высокотехнологичных компаний в России (технопарк "Сколково") и Беларуси (технопарк БНТУ "Политехник").

Организаторами форума выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, министерств образования Беларуси и России.-0-