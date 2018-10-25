ФОТОФАКТ: Форменный костюм первого руководителя МИД БССР Кузьмы Киселева представили в Минске

Китель и фуражку форменного костюма первого министра иностранных дел БССР Кузьмы Киселева презентовали сегодня в МИД Беларуси. 115-летие белорусского дипломата будет отмечаться в ноябре этого года. Форма предоставлена Национальным историческим музеем Беларуси.

Сотрудникам МИД Советского Союза полагалась форма: с 1943 по 1954 год - всем дипломатам, затем в качестве парадной предназначалась только для Чрезвычайных и Полномочных Послов и Посланников. В 1955 году для руководителей загранпредставительств в странах с жарким климатом в качестве парадной формы даже был введен ее "тропический" вариант - легкие светлые мундиры.