ФОТОФАКТ: Форменный костюм первого руководителя МИД БССР Кузьмы Киселева представили в Минске

Китель и фуражку форменного костюма первого министра иностранных дел БССР Кузьмы Киселева презентовали сегодня в МИД Беларуси. 115-летие белорусского дипломата будет отмечаться в ноябре этого года. Форма предоставлена Национальным историческим музеем Беларуси.
Сотрудникам МИД Советского Союза полагалась форма: с 1943 по 1954 год - всем дипломатам, затем в качестве парадной предназначалась только для Чрезвычайных и Полномочных Послов и Посланников. В 1955 году для руководителей загранпредставительств в странах с жарким климатом в качестве парадной формы даже был введен ее "тропический" вариант - легкие светлые мундиры.
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