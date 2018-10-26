ФОТОРЕПОРТАЖ: Бакинский форум по устойчивому развитию

26 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку в рамках VI Международного гуманитарного форума продолжает свою работу форум на тему "Усиление регионального партнерства в осуществлении Целей устойчивого развития".
В мероприятии, которое проходит при совместной поддержке Национального координационного совета Азербайджана по Целям устойчивого развития, Министерства экономики и представительства ООН в стране, принимают участие высокопоставленные представители европейских стран и стран СНГ, омбудсмены, представители ООН, финансовых институтов, гражданского общества и частного сектора.
В рамках форума проходят сессии на различные темы.-0-
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