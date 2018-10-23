ФОТОРЕПОРТАЖ: Испытания на право ношения крапового берета проходят во внутренних войсках

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационные испытания на право ношения крапового берета проходят под Минском, на базе в учебного центра ВВ МВД «Воловщина». После первого этапа на марш-броскок и полосу препятствий допустилось 77 претендентов. Сколько бойцов получит заветный головной убор, решит последний этап – рукопашный бой.-0-
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