ФОТОРЕПОРТАЖ: История Форума регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

Фото из архива

І Форум регионов Беларуси и России

"Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства"

Минск, 2014 год

ІI Форум регионов Беларуси и России

"Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и региональные аспекты"

Сочи, 2015

ІII Форум регионов Беларуси и России

"Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы"

Минск, 2016

ІV Форум регионов Беларуси и России

"Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества"

Москва, 2017

















































V Форум регионов Беларуси и России

"Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства"

Минск, 2018