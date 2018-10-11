ФОТОРЕПОРТАЖ: История Форума регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

"Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства"
Минск, 2014 год
"Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и региональные аспекты"
Сочи, 2015
"Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы"
Минск, 2016
"Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества"
Москва, 2017
"Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства"
Минск, 2018
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