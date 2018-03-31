ФОТОРЕПОРТАЖ: В католических храмах проходят пасхальные богослужения

1 апреля католики отпразднуют Воскресение Христово. Накануне в храмах освящали пищу, а также прошли пасхальные богослужения.

Виктория Дятко

Во время освящения пасхальной пищи в костеле в Ракове

В костеле Божьей Матери Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове

В костеле Божьей Матери Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове

Костел Божьей Матери Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове

Женщина идет по сельской улице к костелу в Ракове, чтобы освятить пасхальную пищу

Во время пасхальной мессы в костеле Святого Иосифа в Воложине

Во время пасхальной мессы в костеле Святого Иосифа в Воложине

Во время зажигания пасхального огня в Воложине

Во время зажигания пасхального огня в Воложине

Во время зажигания пасхального огня в Воложине

Фото Оксаны Манчук.