ФОТОРЕПОРТАЖ: В католических храмах проходят пасхальные богослужения

1 апреля католики отпразднуют Воскресение Христово. Накануне в храмах освящали пищу, а также прошли пасхальные богослужения.
Виктория Дятко
Во время освящения пасхальной пищи в костеле в Ракове
В костеле Божьей Матери Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове
В костеле Божьей Матери Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове
Костел Божьей Матери Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове
Женщина идет по сельской улице к костелу в Ракове, чтобы освятить пасхальную пищу
Во время пасхальной мессы в костеле Святого Иосифа в Воложине
Во время пасхальной мессы в костеле Святого Иосифа в Воложине
Во время зажигания пасхального огня в Воложине
Во время зажигания пасхального огня в Воложине
Во время зажигания пасхального огня в Воложине
Фото Оксаны Манчук.