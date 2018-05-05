ФОТОРЕПОРТАЖ: Военная академия Беларуси отпраздновала 65-летие

Военная академия Республики Беларусь 5 мая отпраздновала свой 65-летний юбилей. В честь этого 5 мая в учебном заведении провели Дня открытых дверей.
Гости праздника наблюдали за высадкой парашютистов на плац академии. Прошли показательные выступления военнослужащих факультета внутренних войск, демонстрация возможностей техники факультетов связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Гости могли ознакомиться с элементами учебно-материальной базы Военной академии, образцами вооружения и военной техники.
Фото Рамиля Насибулина.
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