ФПБ: изменения в Трудовой кодекс решат проблему возмещения штрафов нанимателя работниками

12 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Освобождение работника от возмещения штрафов нанимателя - одно из самых ожидаемых новшеств Трудового кодекса, сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

По вопросам урегулирования проблемы материальной ответственности в федерацию поступало много жалоб. При выявлении нарушений (например, природоохранного законодательства) или выходе из строя дорогостоящего оборудования на предприятии ответственность распространялась на всех работников. Такая ситуация характерна для отрасли лесного хозяйства, агропромышленного, нефтехимического комплекса и др.

"Были даже случаи, когда при хищении продукции и незаконченном уголовном деле ущерб компенсировали за счет сотрудников. Получался не совсем справедливый подход. Сначала человека наказывали как физическое лицо, а потом еще и раскидывали штраф, который наложен на юридическое лицо. Когда обновленный Трудовой кодекс будет принят, эта проблема решится. Все очень ждут именно этих моментов", - отметила Елена Манкевич.

Также в числе предложений ФПБ - предупреждение за месяц (а не за семь дней) работников об изменении существенных условий труда, сохранение права профсоюза на обсуждение содержания контракта работника.

"Федерация профсоюзов впервые, наверное, за долгие годы была одним из разработчиков изменений в Трудовой кодекс, что нам позволило принимать более активное участие и контролировать прохождение наших предложений. По очень многим вопросам нам удалось добиться консенсуса с социальными партнерами - министерствами, концернами, нанимателями. Поддержали нас и депутаты", - сказала Елена Манкевич.-0-

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