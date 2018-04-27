ФПБ предлагает пересмотреть вопрос о повышении платы за общежития

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает пересмотреть вопрос о повышении платы за общежития, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель ФПБ Михаил Орда.

В адрес ФПБ поступают обращения граждан и профсоюзных комитетов организаций о росте стоимости проживания в общежитиях предприятий и организаций. В квитанциях помимо выставляемых ранее коммунальных платежей появилась строка "Плата за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда в общежития". Одномоментно плата за общежития у людей повысилась до 90%. Если еще в феврале человек платил Br60-70, то в марте - практически в два раза больше. Разумеется, это вызвало всплеск непонимания у людей, отметил председатель ФПБ.

"Мы выступаем за пересмотр этих решений, поскольку такой резкий рост оплаты не соответствует росту доходов людей. Ведь, как правило, в общежитиях проживают люди с невысоким доходом - молодые специалисты, семьи с детьми. Для многих из них на определенном этапе жизни общежитие - практически единственный способ решения жилищного вопроса. И сегодняшние суммы для них просто неподъемные", - считает Михаил Орда.

По его словам, это невзвешенный подход, и он требует корректировки. Поэтому ФПБ уже обратилась к правительству с предложением пересмотреть принятые решения и не допускать такого резкого повышения платы.-0-

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