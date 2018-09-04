ФПБ считает недостаточными меры по урегулированию вопроса платы за общежитие

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси считает недостаточными меры по урегулированию вопроса платы за общежитие, сообщила журналистам заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом месяце мы говорили о том, что нас волнует поднятие цен на проживание в общежитиях. Этот вопрос мы поставили перед правительством, перед нашими партнерами, они нас поддержали. Было дано поручение облисполкомам и регулятору в этой сфере - Министерству антимонопольного регулирования и торговли - изучить ситуацию. К данному вопросу подключился Комитет госконтроля. Но с учетом той информации, которая у нас сегодня есть, можем констатировать, что снижения цен на проживание в общежитиях не произошло. Облисполкомы, на откуп которых дано это право, установили коэффициенты. Однако в ряде случаев собственники общежитий выбирают повышенные коэффициенты или ограничились минимальным снижением", - рассказала Елена Манкевич.

По ее словам, в Минске эту ситуацию на многих предприятиях удалось отрегулировать через коллективные договоры. "Но Минск не показатель, здесь другой уровень заработной платы. Если в среднем по стране рост цен на проживание в общежитиях составил от 17 до 28%, то в отдельных регионах - 70%. Разница достаточно существенная. Поэтому МАРТ сейчас прорабатывает вопрос, чтобы ему было отдано право устанавливать такие коэффициенты для всех регионов. Мы считает, что такой подход был бы справедливым. Мы продолжаем контролировать ситуацию. Думаю, что в следующем месяце мы сможем сказать, к чему приведет такая совместная работа. В нее включены три ведомства: ФПБ, Комитет госконтроля и МАРТ", - резюмировала зампредседателя Федерации профсоюзов.-0-