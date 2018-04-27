ФПБ создает базу данных о вакансиях в Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси создает базу данных о вакансиях по всей стране, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Мы приступили к созданию уникальной базы данных вакансий по всей стране. На нашем профсоюзном портале 1prof.by появится сервис, где будут аккумулироваться данные о вакансиях всех центров занятости. Кроме того, в этой базе будет оперативная информация о вакансиях, которые будут поступать практически в онлайн-режиме от всех наших первичных профсоюзных организаций, а это практически 20 тыс. первичек. Благодаря этому люди смогут очень оперативно получать информацию о вакансиях по сформированному запросу", - сказал Михаил Орда.

Федерация проводит серьезную работу в плане содействия в трудоустройстве. "В каждом районе страны есть наш представитель, который координирует работу всех первичных профсоюзных организаций. Он на постоянной связи с их председателями в районе и, как правило, обладает самой оперативной информацией по ситуации на предприятиях, о том, что где-то требуются работники, и таким образом может помочь трудоустройству тех, кто реально хочет найти работу", - отметил председатель ФПБ.

Что касается декрета №1 "О содействии занятости", по словам Михаила Орды, это важный и нужный документ, поскольку он направлен на решение главного для профсоюзов вопроса - занятости людей. Профсоюзы всего мира обеспокоены проблемой теневой экономики и неформальной занятости, поскольку это ведет к снижению защиты человека. Принятие декрета - одна из мер, которая будет способствовать легальности трудоустройства.

При разработке документов по этому вопросу федерация вносила свои предложения. Например, было предложено существенно расширить категории людей, которые не будут относиться к не занятым в экономике и к которым, соответственно, не будут применяться нормы декрета №1. Это касается, например, уволенных по сокращению или недавно окончивших учебное заведение. Большинство предложений профсоюзов были учтены. "Сегодня наша задача в первую очередь в том, чтобы максимально были учтены интересы каждого человека, который попал в трудную жизненную ситуацию", - резюмировал председатель ФПБ.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке