ГАИ Беларуси рекомендует водителям быть бдительнее в условиях снегопада

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УГАИ МВД Беларуси рекомендует водителям быть бдительнее в условиях снегопада. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.
Анна Банадык подчеркнула, что в сложных погодных условиях дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой. Специалист призвала водителей быть внимательнее, особенно при совершении маневров.
Так, в Каменецком районе в 16.30 на автодороге Р16 водитель Toyota не справился с управлением и вылетел в кювет, возвращаясь в свою полосу после обгона. Машина врезалась в дерево. Водитель 1952 года рождения погиб.
Смертельные аварии произошли также в Речицком районе и под Слонимом.
Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дорожные условия осложнят снег и метель, на отдельных участках дорог будет гололедица. "Водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог, - отметила Анна Банадык. - Необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений".
Она добавила, что планировать поездки лучше с учетом возможных заторов. Пешеходам переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что авто успели остановиться - на скользкой дороге машины иногда по техническим причинам не могут вовремя затормозить. При недостаточной видимости и в темное время суток обязательно нужно обозначать себя фликерами. "В сложных погодных условиях работа личного состава дорожно-патрульной службы ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог для обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации уборки снега", - рассказала Анна Банадык.-0-
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