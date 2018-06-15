ГАИ Беларуси в выходные усилит контроль за состоянием водителей

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Беларуси сегодня и в предстоящие выходные будет работать в усиленном варианте, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Сотрудники ГАИ особое внимание уделят физическому состоянию участников дорожного движения. Наряды ДПС проведут массовую отработку мест возможного появления нетрезвых пешеходов, велосипедистов и водителей транспортных средств.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - наиболее серьезное нарушение ПДД, которое приводит, как правило, к авариям с тяжкими последствиями. Статистика свидетельствует, что около 10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связаны с употреблением алкоголя перед поездкой. В 2017 году по вине нетрезвых водителей в республике произошло 343 дорожно-транспортных происшествия, они унесли 83 жизни и покалечили 374 человека.

Многочисленные исследования доказали, что вождение транспортного средства несовместимо даже с самой легкой степенью опьянения. У водителя теряется ощущение реального времени, ухудшается зрительно-пространственное восприятие, уменьшается мышечная сила. Пренебрежительное отношение к опасности, чрезмерная самоуверенность, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые и приводят к дорожным происшествиям.-0-