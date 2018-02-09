ГАИ проведет массированные отработки дорог местного и республиканского значения 10-11 февраля

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные, 10-11 февраля, спецподразделения ДПС Госавтоинспекции каждой области, а также спецподразделение ДПС "Стрела" проведут массированные отработки дорог местного и республиканского значения, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Экипажи ГАИ выдвинутся в наиболее неблагополучные в плане аварийности районы, где уделят внимание самым злостным нарушениям ПДД, в том числе правил обгона и перевозки пассажиров (особенно несовершеннолетних), соблюдения скоростных режимов. Привлекаться к ответственности будут нетрезвые водители и пешеходы, а также бесправники.

"Кроме того, в сложных погодных условиях работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации работ по уборке снега", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению повышенных мер безопасности. "Водителям следует учитывать, что при перепадах температуры и осадках состояние проезжей части может резко меняться. Участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия. В связи с этим необходимо выбирать наиболее безопасную в складывающейся дорожной ситуации скорость и дистанцию, избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения и, особенно, обгоны", - подчеркнули в инспекции. Здесь также призвали водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов. "В свою очередь пешеходам необходимо помнить, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя затормозить. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В условиях ограниченной видимости и темное время суток важно обозначать себя световозвращающими элементами", - напомнили в ГАИ.-0-