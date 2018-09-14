Генпрокуратура потребовала отменить аукцион на право аренды кинотеатра "Победа"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура вынесла предписание КУП "Мінская спадчына", потребовав снять с аукциона по продаже права аренды помещений здания кинотеатра "Победа" на ул.Интернациональной в Минске, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.

Основанием послужило нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия. В Генпрокуратуре отметили, что, в частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра не свойственными ему функциями.

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