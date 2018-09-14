Генпрокуратура потребовала отменить аукцион на право аренды кинотеатра "Победа"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура вынесла предписание КУП "Мінская спадчына", потребовав снять с аукциона по продаже права аренды помещений здания кинотеатра "Победа" на ул.Интернациональной в Минске, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.
Основанием послужило нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия. В Генпрокуратуре отметили, что, в частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра не свойственными ему функциями.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|3.139 BYN