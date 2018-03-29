Генпрокуратуры Беларуси и Молдовы укрепляют сотрудничество

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральные прокуратуры Беларуси и Молдовы укрепляют сотрудничество. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам рабочей встречи руководителей надзорных ведомств двух стран Александра Конюка и Эдуарда Харунжена в Минске, сообщает БЕЛТА.

Прокуроры обсудили вопросы международно-правового сотрудничества по уголовным делам, обменялись опытом противодействия преступности и коррупции, осуществления надзора в экономической сфере. Кроме того, белорусская и молдавская стороны согласовали проект межведомственного соглашения о сотрудничестве, в котором будет четко регламентированы взаимодействие на стадии доследственной проверки, при рассмотрении обращений граждан, а также информационный обмен важными сведениями при уголовном преследовании.

"Визит молдавских коллег будет способствовать укреплению профессиональных связей между прокуратурами обеих стран, придаст новый импульс совместной борьбе с преступностью и коррупцией. Это поможет нам лучше понимать друг друга при обеспечении защиты прав и законных интересов граждан", - отметил Александр Конюк.

Генеральный прокурор Молдовы поблагодарил белорусских коллег за теплый прием. Он заверил в готовности обеспечить сотрудничество между прокуратурами обеих стран в максимальном объеме, а также пригласил генпрокурора Беларуси посетить Кишинев с ответным визитом.-0-

Фото Генеральной прокуратуры РБ