Генсек ОБСЕ отметил роль Беларуси в международном сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил лидирующую роль Беларуси в повышении эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми. Об этом он заявил в своем выступлении на встрече высокого уровня на полях 9-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"В своих выступлениях Юрий Федотов (исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности. - Прим. БЕЛТА) и Томас Гремингер подчеркнули лидирующую роль Беларусь в повышении эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми", - отметили в МИД.

Встреча высокого уровня касалась тематики борьбы с торговлей людьми и прошла под председательством посла Беларуси в Австрии и Хорватии по совместительству Елены Купчиной, постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене. В ней также приняли участие представители руководства ООН и ОБСЕ.

Встреча стала продолжением серии мероприятий, организованных по итогам заседания руководителей организаций - членов межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми (ИКАТ). Оно состоялась в Лондоне в мае текущего года в соответствии с инициированной Беларусью резолюцией "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", принятой Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Участники встречи обсудили вопросы координации деятельности по борьбе с торговлей людьми в рамках ООН, роль ИКАТ в этом процессе, приоритеты деятельности ИКАТ в 2019 году.

В ходе дискуссии особо подчеркнута важность деятельности ИКАТ как основного координационного механизма ООН по вопросам борьбы с торговлей людьми, дающего возможность эффективно объединить усилия входящих в ее состав международных и региональных организаций, каждая из которых обладает уникальным опытом и компетенциями.-0-