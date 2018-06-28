Геральдический совет поддержал учреждение медали "30 лет вывода советских войск из Афганистана"

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геральдический совет при Президенте Беларуси на заседании поддержал представленное Министерством обороны предложение об учреждении юбилейной медали "30 лет вывода советских войск из Афганистана", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси.

Этой медалью планируется награждать граждан Беларуси, исполнявших воинский и служебный долг в Афганистане с декабря 1979 года по февраль 1989 года, а также других людей, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.

30-летие вывода советских войск из Афганистана будет отмечаться 15 февраля 2019 года.

На заседании совета также рассмотрены вопросы об учреждении геральдических символов Министерства иностранных дел, спортивных и иных общественных объединений и др.

Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь - постоянно действующий экспертный коллегиальный совещательный орган, который координирует проведение единой госполитики в области учреждения и использования орденов и медалей, официальных геральдических символов. Его председатель - начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Мательский.-0-