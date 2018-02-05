ГКНТ начинает прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям начинает прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Девятый республиканский конкурс инновационных проектов проводится по двум номинациям: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". Во второй номинации есть ограничение по возрасту - до 35 лет. На конкурсе рассматриваются перспективные инновационные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации), соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Беларуси.

Конкурс пройдет в три этапа. Прием заявок и предварительный отбор проектов продлится до 15 сентября, экспертиза инновационных проектов - до 1 ноября, определение победителей и призеров конкурса намечено на декабрь.

По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определит победителей и призеров. В каждой номинации устанавливается один победитель и пять призеров. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: за первое место - 60 тарифных ставок 1-го разряда (Br1980), за второе - 40 тарифных ставок 1-го разряда (Br1320), за третье место - 20 тарифных ставок 1-го разряда (Br660). Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, разработчики которых получат сертификат в размере 400 тарифных ставок (Br13200).

Государственный комитет по науке и технологиям проводит республиканский конкурс инновационных проектов при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского инновационного фонда, БРСМ и других заинтересованных организаций.-0-