На работающих удаленно в сфере IT должны распространяться гарантии трудового законодательства – Минтруда

12 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Глава о дистанционной работе в Трудовом кодексе позволит включить в систему трудовых отношений исполнителей и заказчиков в сфере IT, сообщил во время заседания круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

В настоящее время понятие "фрилансерство" в Беларуси законодательно не определено. Как правило, в таких случаях речь идет о людях, которые работают сами на себя. А Трудовой кодекс прежде всего регулирует отношения между работником и нанимателем.

"С другой стороны, мы должны отслеживать мировые тенденции, искать новые подходы к трудовым отношениям. С развитием информационных технологий все больше и больше людей могут работать удаленно. Сейчас нельзя сказать, что это преобладающая тенденция в нашей стране, но она может такой стать с течением времени. Вот почему в законопроекте по внесению изменений в Трудовой кодекс появилась глава о дистанционной работе. В данном случае мы срабатываем на опережение. На граждан, которые работают в таком формате, также должны распространяться гарантии трудового законодательства" - сказал Игорь Старовойтов.

По его словам, основная цель документа - включить в систему трудовых отношений исполнителей и заказчиков в сфере информационных технологий. В проекте нормативного правового акта есть норма о том, что трудовой договор заключается при личном присутствии работника. "Он должен видеть своего нанимателя, должен понимать, что у него есть определенные отношения. Сама же работа будет выполняться дистанционно", - добавил замминистра.

Изменения в Трудовой кодекс облегчат взаимодействие между заказчиком и исполнителем, предоставят возможность использования электронных подписей, электронных документов. "Глава о дистанционной работе - особенная. Это иной подход к трудовым отношениям. Это только первый шаг, нам еще много предстоит сделать", - отметил Игорь Старовойтов.

В свою очередь заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич обратила внимание, что граждане, которые работают дистанционно, не защищены в правовом поле. "Они выполняют определенный объем работы и до конца не понимают ее стоимости, потому что заказчик может находиться на другом континенте. А ведь речь идет об их интеллектуальной собственности. Как правило, в этой сфере заняты молодые люди. В будущем у них могут возникнуть проблемы с пенсионным обеспечением. Так что нам всем есть над чем работать", - подчеркнула Елена Манкевич.-0-

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