Главы министерств и комитетов в мае проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы министерств и комитетов проведут в мае в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием 4 мая, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный - 11 мая, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич - 16 мая.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 18 мая, министр образования Игорь Карпенко - 23 мая.

На 25 мая запланирован прием граждан министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, на 30 мая - министром финансов Владимиром Амариным.

Личный прием проводится с 10.00 в Минске по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны - 8 (017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется по предварительной записи.-0-