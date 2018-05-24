Городской комфорт в лесу: в Новой Боровой построят квартал FORrest, квартиры уже в продаже

Компания-застройщик "А100-Девелопмент" презентовала новый квартал FORrest, который будет построен в жилом районе Новая Боровая.

В название проекта заложено сразу два смысла: for rest с английского - "для отдыха" и forest - "лес". В новом квартале площадью 3,6 га построят пять жилых домов от 8 до 19 этажей, внутри и снаружи него будет расти настоящий лес. К окончанию строительства домов здесь высадят большое количество взрослых деревьев лесных пород, многолетних растений и кустарников. Территория будет оформлена так, чтобы у жителей создавалось ощущение пребывания в лесу. Здесь в специальных домиках даже поселятся белки.

Въезд автомобилей на внутреннюю территорию будет запрещен, но благодаря тому, что подъезды в домах проходные, это не станет проблемой для доступа транспорта со внешней стороны дома. Количество парковочных мест будет совпадать с числом квартир, они будут размещены за пределами внутренних дворов. Во дворах предусмотрены и специальные помещения для хранения 200 велосипедов.

Проект предусматривает органичное сочетание разнообразных зон отдыха: площадки для воркаута, барбекю, настольного тенниса, баскетбола. Будут также обустроены беседки и рабочие зоны для тех, кто предпочитает работать вне офиса. Здесь появятся инновационная детская площадка с атравматичным покрытием и лесные огороды для выращивания пряностей. У нового квартала будет и своя центральная площадь для проведения различных мероприятий и праздников для жителей. Кроме того, будет возведена стела с конституцией жителя Новой Боровой.

Основные дорожки квартала будут иметь твердое покрытие - по нему удобно гулять с коляской, в дождливую погоду. Остальные дорожки обустроят из гранитного отсева - природного материала, имитирующего по цвету лесные тропинки.

На всей территории квартала будут работать солнечные батареи, бесплатный wi-fi. Для безопасности жителей организуют видеонаблюдение без слепых зон, предусмотрены также видеодомофоны. Кстати, доступ во внутренний двор для посторонних будет закрыт. Квартал будет огражден забором с вертикальным озеленением, которое позволит живой стеной "скрыть" жителей от городской суеты.

Общая площадь жилых домов составит 43 тыс. кв.м - это 721 квартира. Площадь однокомнатных квартир - от 39 кв.м, двухкомнатных - от 54 кв.м, трехкомнатных - от 78 кв.м. Квартал сможет принять 1 тыс. 385 жителей.

"Первый дом квартала уже в продаже. Начинается подготовка стройплощадки, в ближайшее время приступим к строительству. Первые дома квартала будут сданы в эксплуатацию через год. Стартовая цена 1 кв.м - $1 тыс. 155 в эквиваленте по курсу Национального банка. Минимальная цена квартиры составит $48 тыс. в эквиваленте", - рассказал руководитель управления продаж и аренды недвижимости компании "А-100 Девелопмент" Павел Браневич.

Как пояснила директор по маркетингу компании "А-100 Девелопмент" Екатерина Лапушинская, дома будут построены из сборного железобетона новой, модифицированной серии МАПИД. При оформлении подъездов будет также использована природная концепция, которая предусматривает в том числе натуральные текстуры и материалы. На стенах в подъездах будут расти многолетние растения. "Все эти решения придуманы для того, чтобы контакт с природой у жителя не заканчивался, когда он переступает порог подъезда, - сказала она. - Начиная со второго этажа, на каждом этаже предусмотрены небольшие помещения для хранения колясок, велосипедов. Постарались в небольшие квартиры включить все функциональные элементы стандартной городской квартиры для комфортного проживания, не отказались и от наших традиционных "французских" широких окон".

Жители квартала смогут воспользоваться всеми элементами городской инфраструктуры, которая будет располагаться за его пределами. Будут построены школа, несколько детских садов, поликлиника. Неподалеку расположена главная торговая улица Новой Боровой с десятками магазинов, кафе и кондитерских.

"Проектируя FORrest, мы вдохновлялись образом молодой семьи, которая мечтает о собственном жилье и при этом ценит атмосферу, добрососедство и комфорт. Мы хотим, чтобы этот квартал стал по-настоящему семейным, чтобы у многих семей история первой собственной квартиры начиналась именно здесь, - отметила Екатерина Лапушинская. - Современный городской житель устал от скоростей и бесконечной гонки. Он ищет место, где будет спокойно и тихо. Именно таким местом станет новый квартал. Здесь все обустроено так, чтобы насладиться отдыхом на природе и интересно провести время с соседями и близкими".

Компания "А-100 Девелопмент" более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании крупные торговые комплексы "Боро", ALL, ALL House, сеть автозаправочных станций "А-100", бизнес центр "А-100", складские комплексы. Отдельным направлением является жилая недвижимость и такие жилые кварталы как "Зеленые горки", "Зеленый Бор" и "Новая Боровая", "Пирс". К настоящему времени застройщик возвели более 500 тыс. кв.м жилой площади, или 8 тыс. квартир, построил два детских сада по уникальным проектам.