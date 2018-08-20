Госкомвоенпрому предстоит перейти на новый этап развития оборонной отрасли - Головченко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному военно-промышленному комитету предстоит перейти на новый этап развития оборонной отрасли. Об этом заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, которого сегодня представил работникам ведомства заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко рассказал о задачах, которые поставлены перед ним как перед новым руководителем комитета. "Главная состоит в том, чтобы перейти на новый этап оборонной отрасли - от фазы стабилизации, планирования и развития к созданию высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники", - отметил он. Предстоит расширить номенклатуру производимых в Беларуси законченных образцов техники, которые бы применялись в Вооруженных Силах, пользовались спросом на международных рынках.

Белорусская оборонная промышленность уже сейчас создает продукцию с высокой добавленной стоимостью при достаточно низких затратах. "Основа экспорта Госкомвоенпрома - это высокоинтеллектуальные системы радиоэлектронной разведки, борьбы. Но сейчас мы понимаем, что только на этом двигаться невозможно", - сказал Роман Головченко. Спектр продукции будет существенно расширен, в том числе за счет стрелкового оружия, огневых средств поражения.

Встречаясь сегодня с коллективом комитета и руководителями предприятий, которые входят в его структуру, новый председатель Госкомвоенпрома также говорил о необходимости "подтянуть и серьезно усилить экспортный вектор". Он пообещал встретиться с руководителем каждого структурного подразделения комитета, посетить каждое предприятие. Изучить ситуацию в отрасли намерен и вице-премьер Игорь Ляшенко. В его планах проанализировать общее состояние производств, оценить коэффициент интеллектуального оборудования в объеме выручки, кадровый потенциал.

Роман Головченко в 1996-1997 годах был референтом председателя правления, заместителем генерального директора ЗАО "Белтехэкспорт". С 1997 по 2002 год - главный специалист Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси. В 2002-2005 годах - заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов в военно-промышленном комплексе прокуратуры Беларуси. Затем до 2006 года был главным советником управления внешней политики Администрации Президента Беларуси. В 2006-2009 годах - главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности. С июля по декабрь 2009 года - советник-посланник посольства Беларуси в Польше. Затем назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, занимал эту должность до 2013 года. В апреле 2013 года стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, позже - по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.-0-