Гости экофестиваля "Пастернак" в Минске смогут протестировать электрокары

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости экофестиваля "Пастернак", который пройдет с 30 июня по 1 июля в минском парке развлечений "Дримлэнд", смогут протестировать электрокары. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА управляющий партнер ООО "Пас Тер Нак", организатор проекта "Пастернак" Евгения Орлова, передает корреспондент БЕЛТА.

Евгения Орлова отметила, что на нынешнем форуме, который станет крупнейшим международным в СНГ экологическим фестивалем здорового образа жизни, будет представлена большая зона технологий. Гости смогут увидеть различные экологические проекты, электрозаправки, провести тест-драйв электромобиля.

Основной слоган фестиваля: "Пастернак" - делаем мир лучше вместе. Слово "вместе" - ключевое, подчеркнула Евгения Орлова. Организаторы видят свою миссию объединить единомышленников, собрать все проекты на одной площадке и обнародовать их, чтобы люди об этом узнали, а проекты имели развитие. "В то же время мы хотим показать людям, что здоровый образ жизни - это не что-то сложное, не труд. Это досуг, удовольствие, и наша задача - показать здоровый образ жизни, экологический образ жизни с ракурса развлечения, моды, чего-то стильного и молодежного. Так, мы считаем, можно сделать нашу идею массовой и привлечь внимание большого числа людей", - сказала она.

Организатор экофестиваля считает, что многие люди, посетив мероприятие, смогут примкнуть к каким-то проектам, а кто-то вдохновится и предложит свои идеи. Например, сами организаторы фестиваля придумали вариант использования ненужных рекламных баннеров: оказалось, что этот материал отлично подходит для производства сумок и рюкзаков.

В фестивале "Пастернак" участвуют только те партнеры, которые сами являются приверженцами экологического образа жизни. В этом году на фестивале не будут использоваться пластиковые трубочки, виниловые наклейки на стаканчиках. Будет организован раздельный сбор мусора. "Раз нашу площадку посещает большое число людей, то это хороший способ собрать вторсырье. Мы решили, что сделаем что-то полезное", - отметила Евгения Орлова.-0-

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