Государственная политика Беларуси ставит молодежные идеи во главу угла - Беляков

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная политика Беларуси ставит молодежные идеи во главу угла. Об этом заявил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков сегодня во время торжественного открытия выставки проектов-победителей государств СНГ "100 идей для СНГ" и выставки республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная политика Беларуси и стран Содружества Независимых Государств ставит во главу угла молодежь. А идеи молодежи - идеи процветания наших стран. Окунувшись в атмосферу сегодняшнего праздника, каждый сможет открыть для себя что-то новое, найти новых друзей, возможно, кто-то задастся вопросом: что еще я могу сделать для своей Родины", - сказал Андрей Беляков.

В рамках заседания Совета по делам молодежи государств - участников Содружества Независимых Государств в Минске проходит международная выставка проектов-победителей государств СНГ "100 идей для СНГ" и финал республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". На главной площадке ВК "Белэкспо" состоялось чествование победителей республиканского конкурса.-0-