Государство уделяет большое внимание восстановлению пострадавших от аварии на ЧАЭС земель - Рыженков

26 апреля, Краснополье /Корр. БЕЛТА/. Государство уделяет большое внимание восстановлению пострадавших от аварии на ЧАЭС земель, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня в Краснополье на митинге-реквиеме, посвященном Дню чернобыльской трагедии "Боль маёй зямлі", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня восстанавливаем землю, вводим новые технологии, находим возможность приехать в эти места и отдать дань уважения земле, которая нас воспитала. Память о деревнях, которых сегодня нет, мы всегда будем хранить в сердце. Наша активная работа, любовь к родине - лучшая память", - сказал Максим Рыженков.

Первый заместитель главы Администрации встретился с руководителями и представителями трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений района. Он отметил, что тема малой родины проходит красной нитью во всех последних решениях Президента. В ближайшее время именно региональное развитие будет в числе приоритетных. "Сегодня основные ресурсы, инвестиции необходимо направить на развитие инфраструктуры, дорог в малых городах, районных центрах. Ближайшие годы в Беларуси пройдут под знаком малой родины, чтобы жизнь в таких населенных пунктах сделать более привлекательной для молодежи", - отметил Максим Рыженков.

По его словам, основные усилия местных органов власти должны быть сосредоточены на таких направлениях, как создание высокопроизводительных рабочих мест, поддержка частного бизнеса, контроль за ценообразованием. Немаловажно также предложить жителям возможности для активного времяпрепровождения, интересного досуга.

Максим Рыженков во время рабочей поездки в Краснополье (Могилевская область) посетил сушильный цех ГЛХУ "Краснопольский лесхоз", Краснопольский историко-этнографический музей, ФОК, Краснопольскую центральную районную больницу, гончарную мастерскую, производственный объект ОДО "Спилхард", где реализуется инвестиционный проект по созданию производства клееного щита из массива древесины.-0-