Готовь отдых заранее: выставка "Турбизнес-2018" приглашает

До одного из самых ожидаемых и масштабных событий туристической осени в Беларуси - 25-й международной выставки "Турбизнес-2018" - осталось совсем немного времени: открытие экспозиции пройдет в Минске 26 сентября.

Десятки компаний-экспонентов, сотни направлений для отдыха и путешествий, деловые встречи профессионалов, обсуждение актуальных проблем индустрии отдыха - мероприятие обещает быть ярким, насыщенным и плодотворным.

Организаторы выставки "Турбизнес-2018" - Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма. По традиции они готовят для участников и гостей представительного форума обширную и разноплановую деловую и презентационную программу. Остановимся на наиболее значимых ее составляющих.

Один из наиболее важных блоков программы разрабатывает Департамент по туризму Министерства спорта и туризма. В первую очередь это, конечно же, презентация новых маршрутов и объектов. Кроме того, участники выставки смогут обсудить проблемы развития событийного туризма. Грядущие изменения правил работы на рынке и взаимоотношений с потребителями будут затронуты в рамках семинара "Необходимость изменения законодательства с учетом последних тенденций в туристической индустрии".

Многие участники выставки "Турбизнес-2018" подготовили к предстоящему специализированному форуму новые предложения для любителей путешествий. Например, представители компании "Экотур-6" планируют рассказать об автобусных турах в Европу для встречи Рождества и Нового года, а фирма "Ростинг" - представить экскурсионные и лечебные туры в Венгрию и Чехию. Приедет в Минск и делегация словацкого курорта "Лучки", известного с XVIII века своими минеральными источниками, - в рамках программы пройдет официальная презентация возможностей известного комплекса. В свою очередь оператор "ТурТрансРу" презентует каталог "Осень 2018 - весна 2019", где представлены популярные туры сезона, новинки и особенные туры: событийные, гастрономические, тематические, авторские.

В дни работы выставки также будут представлены онлайн-портал VETLIVA - официального туристического оператора II Европейских игр 2019 года, компании "Центркурорт", тонкости продаж туров в ОАЭ и Израиль, возможности приема интернет-платежей в турбизнесе. Всех заинтересованных познакомят с особенностями работы IATI - международной системы онлайн-бронирования. БОО "Отдых в деревне" расскажет о новых креативных инициативах в сфере сельского туризма на примере Воложинского района.

Следует отметить, что деловая программа выставки еще формируется, поэтому к открытию "Турбизнеса-2018" в перечне мероприятий непременно появятся новые пункты.

В целом же тематика юбилейной, 25-й по счету, выставки "Турбизнес" традиционна: въездной-выездной туризм, деятельность туроператоров и турагентов, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм, транспортные компании, оборудование туристических агентств и гостиниц, спортивное и туристическое снаряжение и оборудование, спортивная и туристическая одежда, подготовка кадров в области туризма, страхование и безопасность, картографическая и сувенирная продукция. Участники "Турбизнеса" традиционно получают широкий спектр возможностей для рекламы своей деятельности, новых маршрутов, туров, а также встречаются с традиционными партнерами и налаживают новые деловые контакты.

25-я международная туристская выставка "Турбизнес-2018" пройдет с 26 по 28 сентября по адресу: г.Минск, пр-т Победителей, 14.

Контакты организаторов:

тел. (+375 17) 334-11-92, (+375 29) 887-95-73;

e-mail: tourfair@belexpo.by;

сайт: www.belexpo.by.

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