Граждан Беларуси нет среди пострадавших при захвате заложников во Франции - МИД

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси нет среди пострадавших в результате захвата заложников во Франции. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"По данным посольства Беларуси во Франции, граждан Беларуси среди пострадавших при захвате заложников в Требе нет", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщают СМИ, захват заложников в городском супермаркете совершил гражданин Марокко, радикальный исламист, ранее уже известный французским спецслужбам. Он требовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама, который содержится в блоке усиленного надзора тюрьмы Флери-Мерожи в окрестностях Парижа.

Спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета в Требе после того, как попытки провести переговоры не увенчались успехом. В результате захвативший заложников был застрелен.-0-