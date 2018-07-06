Граждане Китая смогут обучаться в магистратуре БГУ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Китая смогут обучаться в магистратуре Белгосуниверситета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза по итогам визита делегации Хэнаньского университета (КНР) в БГУ.

В частности, китайскую сторону интересует подготовка магистерских кадров в области IT-сферы, математики, физики и химии. Определены несколько вариантов возможного сотрудничества. Учеба в магистратуре китайских граждан может быть налажена как по программам второй ступени обучения БГУ, так и на базе совместной магистратуры.

На встрече китайской делегации с ректором БГУ Андреем Королем было принято решение о назначении ответственных по дальнейшему курированию вопросов взаимодействия и согласованию образовательных программ.

БГУ и Хэнаньский университет сотрудничают с 1991 года. Ежегодно проводятся академические обмены. В этом учебном году в Хэнаньский университет были направлены 13 студентов БГУ, а в белорусском вузе приняли 5 китайских граждан. В следующем учебном году планируется направить в китайский университет 22 студента. По совместной образовательной программе по системе "2+2" на специальности "Журналистика" (направление - аудиовизуальная журналистика) в БГУ обучаются 38 китайских студентов.

Хэнаньский университет основан в 1912 году, один из старейших классических государственных вузов в Китае. Здесь обучаются более 60 тыс. студентов, которые проходят подготовку по 12 направлениям: экономика, педагогика, юриспруденция, философия, медицина, филология, агрономия, история, естественные и технические науки, менеджмент, искусство. Степень бакалавра можно получить по 89 специальностям, магистра - по 42.-0-