28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 16 до 22, во второй половине дня - 27-32 градуса.

Из-за жары и гроз объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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