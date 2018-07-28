28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 16 до 22, во второй половине дня - 27-32 градуса.
Из-за жары и гроз объявлен оранжевый уровень опасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.32 BYN
|2.315 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9922 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN