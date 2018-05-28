Группа сирийских детей прибыла в Беларусь на оздоровление

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в эту оздоровительную кампанию группа детей из Сирии прибыли в Беларусь рейсом Бейрут - Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту ребят встречали представители Министерства образования, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева.

Как сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель центра, из Сирии прибыли 150 ребят. Это дети, которые потеряли родителей и пострадали от военных действий. В "Зубренке" они будут пребывать 15 дней, затем прилетит следующая группа детей - еще 150 человек.

Ребятам будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны. По словам Надежды Онуфриевой, дети из Сирии с удовольствием прилетают в Беларусь на оздоровление, поскольку здесь они могут ощутить беззаботное детство и радость мирного неба над головой.

Как сообщалось, резервный фонд Президента Беларуси выделил средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 24 мая.-0-