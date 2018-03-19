ГТК из-за очередей на границе с Литвой рекомендует выбирать альтернативные маршруты

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет в связи с неритмичным приемом транспортных средств литовской стороной рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в ГТК.
Как сообщалось ранее, 17 марта с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционировали программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. В результате на въезд в Литву образовались очереди грузовых транспортных средств, которые сохраняются до настоящего момента.
"В связи с неритмичным приемом транспортных средств литовской стороной Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы, в частности через белорусско-польский участок", - отметили в ГТК.-0-
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