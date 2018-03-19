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Иди и смотри. Мероприятия к 75-летию Хатынской трагедии

Общество 19.03.2018 | 10:53
Фото из архива
Фото из архива
Годовщина трагедии в Хатыни Новости сюжета Годовщина трагедии в Хатыни
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22 марта исполняется 75 лет со дня трагедии, которая произошла в белорусской Хатыни. Мирная белорусская деревня, насчитывавшая 26 дворов, была полностью уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до 16 лет, самому младшему было всего 7 недель. Жуткие события весны 1943 года до сих пор болью отзываются в сердцах белорусов. К 75-летию трагедии Хатыни в Беларуси пройдет ряд мероприятий.

Отреставрированный фильм "Иди и смотри" покажут 19 марта на большом экране

Военную драму "Иди и смотри" режиссера Элема Климова, которая основана на документальных фактах и произведении "Хатынская повесть" Алеся Адамовича, покажут 19 марта в Доме кино (Минск, ул. Толбухина, д.18).

Показ станет совместной акцией Национальной киностудии "Беларусьфильм" и киноконцерна "Мосфильм" при поддержке Белорусского союза кинематографистов. Билеты можно приобрести в кассах Дома кино. Начало в 16.00, стоимость Br2.

Картина была отреставрирована специалистами киноконцерна "Мосфильм" и в 2017 году получила главный приз на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации "Венецианская классика" за лучший отреставрированный фильм.

Отреставрированный фильм "Иди и смотри" покажут в Минске к 75-летию трагедии ХатыниОтреставрированный фильм "Иди и смотри" покажут в Минске к 75-летию трагедии Хатыни
Картина была отреставрирована специалистами киноконцерна "Мосфильм" и в 2017 году получила главный приз на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации "Венецианская классика" за лучший отреставрированный фильм.

Премьера фильма "Иди и смотри" состоялась летом 1985 года на Московском международном кинофестивале, где он был удостоен "Золотого приза" и отмечен премией ФИПРЕССИ. За более чем 30 лет с момента создания фильм становился лауреатом многих престижных кинофестивалей. В 1985 году был выдвинут от СССР в число претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

По опросу читателей журнала "Советский экран", картина "Иди и смотри" признана лучшим фильмом 1986 года, а впоследствии утвердилась во многих кинорейтингах, в том числе и зарубежных. Фильм удерживает рейтинг в 95% "свежести" по шкале Rotten Tomatoes. По версии журнала Time Out, картина занимает шестую строчку в списке "50 лучших военных фильмов всех времен", одновременно являясь лучшим фильмом о Второй мировой войне. В 2008 году британский журнал Empire включил ленту в список "500 величайших фильмов всех времен". По результатам опроса, проведенного в 2012 году британским журналом Sight & Sound среди режиссеров, картина заняла 30-е место в списке лучших фильмов всех времен.

Республиканская акция "Молодежь помнит" по благоустройству мемориального комплекса "Хатынь" пройдет 19 марта

Республиканская трудовая акция "Молодежь помнит" по благоустройству территории мемориального комплекса "Хатынь" пройдет 19 марта. В ней примут участие представители студотрядовского движения, учащейся и работающей молодежи.

По окончании акции для участников будет организована экскурсионная программа по мемориальному комплексу "Хатынь".

Премьера цикла документальных фильмов "Хатынь. Война без правил" стартует на канале "Беларусь 3" 20 марта

Премьера цикла документальных фильмов "Хатынь. Война без правил", приуроченного к 75-годовщине со дня трагедии в белорусской деревне, стартует 20 марта на телеканале "Беларусь 3".

Телезрители увидят 4 серии: "Падставы для маўчання", "Каты i ахвяры", "Мемарыял", "Вогненныя пабрацiмы Хатынi". Авторы проекта расскажут об истории создания Хатынского мемориала, поразмышляют о важности сохранения памяти для молодого поколения, покажут судьбы людей, которым чудом удалось избежать огненной смерти.

Основным местом съемок стал Хатынский мемориал с его "Кладбищем деревень", "Деревьями жизни", "Стеной Скорби", "Вечным огнем". Авторы проекта также посетили мемориал "Дальва", комплекс "Проклятие фашизму", Национальный архив Беларуси. В фильмах использованы не только хроника 20-х чисел марта 1943 года и фрагменты частичной реконструкции тех событий, но и комментарии авторитетных специалистов. Поддержку проекту оказали около 20 респондентов, среди них - заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексей Литвин, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Сергей Третьяк, директор института психологии БГПУ им. М. Танка Дмитрий Дьяков, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, составитель сборников документов "Хатынь. Трагедия и память" Вячеслав Селеменев, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зельский и другие.

"Над проектом работает группа профессионалов, в составе которой режиссер Алена Левай, оператор Александр Воронин, звукорежиссер Павел Прохоров, графический дизайнер Дмитрий Калишук. В работе творческая команда прибегает к помощи историков, архивистов, архитекторов, философов, психологов, социологов", - говорит автор, редактор и руководитель цикла фильмов Алеся Зеленко.

Цикл документальных фильмов "Хатынь. Война без правил" будет выходить в эфир на телеканале "Беларусь 3" с 20 по 23 марта в 14.35 и 22.25.

Книга на трех языках вышла к 75-летию трагедии Хатыни

Книга "Хатынь. Трагедыя беларускага народа" на трех языках - белорусском, русском и английском - вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни.

В Минске презентовали книгу о трагедии ХатыниВ Минске презентовали книгу о трагедии Хатыни
Книга вышла на трех языках - белорусском, русском и английском - в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни. Это научно-популярное издание с документальной основой.

В книге изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, истории создания мемориального комплекса "Хатынь". Автор книги - директор мемориального комплекса Артур Зельский.

Книга "Хатынь. Трагедыя беларускага народа" 16 марта была презентована в Национальной библиотеке Беларуси. Планируется, что книгу можно будет купить в мемориальном комплексе "Хатынь". Кроме того, она появится в библиотеках Минской области.

Мемориальный комплекс "Хатынь" представил скульптуру к 75-летию трагедии

Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" представил в январе 2018 года скульптуру Павла Войницкого "Непокоренная". Презентация стала первой в серии мероприятий, посвященных 75-летию трагедии Хатыни.

Как отметил директор мемориального комплекса Артур Зельский, при создании скульптуры автор постарался показать не только трагедию Хатыни, но и тысяч других деревень, которые разделили ее судьбу, он обратился к одной из самых страшных страниц войны - трагедии детей. В скульптуре "Непокоренная" воплотился образ хрупкой юной девушки, которая в последний раз идет по земле.

Республиканский конкурс "Дорогами памяти" проходит в Беларуси

Республиканский конкурс "Дорогами памяти" проводится в Беларуси в номинациях "История войны в лицах", "Сестры Хатыни", "Листая страницы семейного альбома", "Война в памяти поколений". Участниками конкурса могут стать как отдельные обучающиеся, так и творческие коллективы в трех возрастных группах 10-14 лет, 15-17 лет, 17-22 года.

В номинации "Сестры Хатыни" предоставляются исследовательские работы, раскрывающие историю сожженных в годы Великой Отечественной войны населенных пунктов (довоенная, военная и послевоенная история). Конкурсные работы должны содержать информационный материал о населенном пункте, судьбах очевидцев трагических событий и воспоминания жителей, увековечении памяти погибших жертв войны, фотографии истории населенного пункта разных периодов. При изучении материалов данной темы рекомендовано использовать материалы сайта "Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны".-0-

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