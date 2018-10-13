Игра "Удача в придачу!" - тур 89: высокие гости Форума регионов, праздник для могилевчан и квартира для молодой семьи!

Молодой семье Алины Струковой из Гомеля больше не придется снимать жилье. Теперь у супругов, у которых подрастают двое малышей и на подходе третий, есть собственная квартира в Минске!

Игре "Удача в придачу!" уже почти три года, и за это время было немало важных, ярких и запоминающихся розыгрышей, которые вошли в ее историю. Именно таким стал розыгрыш 89-го тура, состоявшийся в четверг, 11 октября. Почему этот розыгрыш стал таким необычным?

Во-первых, призы разыграли в Могилеве, где в эти дни проходил V Форум регионов Беларуси и России - одно из крупнейших событий в деловой, экономической и политической жизни страны. Как мы знаем, игра "Удача в придачу!" уже неоднократно выезжала с гастролями по Беларуси, дважды розыгрыши проходили в Витебске, когда город принимал международный фестиваль искусств "Славянский базар". И логично, что игра, сплотившая всю страну, играть в которую может каждый, вне зависимости от места жительства и гражданства, решила присоединиться к еще одному важному для нашего государства событию.

Призы 89-го тура разыграли в Могилеве, где в эти дни проходил V Форум регионов Беларуси и России

Импровизированная студия игры отлично вписалась в общую атмосферу Могилева, принимавшего масштабное мероприятие. Студию под открытым небом заметили: в преддверии розыгрыша площадку посетили высокие гости форума - председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Согласитесь, этот факт достоин того, чтобы стать одной из золотых страниц игры.

"Удача в придачу!" посетили высокие гости Форума регионов Беларуси и России – председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Михаил Мясникович и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина Площадку игрыпосетили высокие гости Форума регионов Беларуси и России – председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Михаил Мясникович и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина

Председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт" Александр Литвин рассказал гостям о развитии и достижениях торговой сети, а также познакомил с правилами игры "Удача в придачу!" и ее призовым фондом. Валентина Матвиенко была приятно удивлена тем, с каким вниманием относится "Евроопт" к своим покупателям и какой огромной популярностью пользуется в Беларуси.

"Удача в придачу!" и ее призовым фондом Председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт" Александр Литвин рассказал гостям о развитии и достижениях торговой сети "Евроопт", а также познакомил с правилами игрыи ее призовым фондом

Сюрпризом для российской гостьи стал и тот факт, что каждую неделю покупатели торговой сети "Евроопт" выигрывают квартиру в столице и пять стильных и современных внедорожников белорусского производства – "Джили Атлас". Эти надежные и качественные автомобили, создававшиеся в сотрудничестве со специалистами Volvo, пользуются высоким спросом в стране и потому становятся очень желанным призом для каждого участника игры.

Валентина Матвиенко была приятно удивлена тем, с каким вниманием относится "Евроопт" к своим покупателям и какой огромной популярностью пользуется в Беларуси

Во-вторых, розыгрыш 89-го тура стал настоящим праздником для жителей Могилева. В четверг сотни зрителей собрались на пешеходной улице и в городском сквере по адресу улица Ленинская, 38, чтобы лично стать свидетелями триумфа фортуны. А благодаря прямому эфиру ОНТ и прямой интернет-трансляции на сайте evroopt.by и в социальных сетях присоединиться к розыгрышу мог каждый желающий, из любой точки нашей страны и за ее пределами.

Ровно в 18.20 розыгрыш стартовал в Могилеве, а благодаря прямому эфиру присоединиться к празднику удачи мог каждый желающий, не только в Беларуси, но и за ее пределами!

И, конечно, 11 октября стало особой, праздничной датой календаря для шести белорусских семей – главных победителей 89-го тура игры "Удача в придачу!" . Молодой семье Алины Струковой из Гомеля больше не придется снимать жилье. Теперь у супругов, у которых подрастают двое малышей и на подходе третий, есть собственная квартира в Минске! Что касается новеньких авто "Джили Атлас", то их владельцами в этот четверг стали: охранник магазина "Евроопт" Владимир Юранов из города Чечерска, укладчик-упаковщик из Бреста Ирина Лебедич, юрист Александр Клакоцкий из агрогородка Лесной, а также две минчанки - HR-менеджер в ИТ-компании Ксения Рубинова и пенсионерка Людмила Деревяго.

Несмотря на то, что розыгрыш 89-го тура получился во всех смыслах необычным, призы его главным победителям, как и положено, вручили уже через день. В субботу эти счастливчики встретились в столичном "Е-сити" на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!" , чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Сегодня ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 89-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

“Это лучший сюрприз ко Дню матери!”

- Эмоций было столько, что словами не передать! Впервые в жизни нам с мужем улыбнулась удача, поэтому радовались так искренне, что дочки, глядя на нас, тоже стали веселиться. Дети кричали: "Мама выиграла квартиру!" Но вряд ли в 3 года и 5 лет можно до конца понимать, что произошло, - смеется главная победительница розыгрыша "Удача в придачу!" Алина Струкова.

Молодой маме Алине Струковой понадобилось всего три месяца, чтобы выиграть квартиру!

Алине – 25 лет, вместе с семьей она живет в Гомеле и очень скоро станет мамой в третий раз. Победа в 89-м туре для нее оказалась очень символичной.

- Это лучший сюрприз ко Дню матери! – отмечает Алина Струкова.

Удача знала, кого выбрать победителем. Молодая семья сейчас снимает квартиру в областном центре, супруги не раз обсуждали: может, стоит рвануть в Минск? Их сдерживало только то, что квартирный вопрос не так легко решить, да и родные живут в Гомеле.

- Сегодня, когда ключи от квартиры в Минске в руках, это уже совсем другая история. Что мешает взять и переехать? – говорит Алина.

Алина Струкова: "Когда ключи от квартиры в Минске в руках, что мешает взять и переехать?"

Ничего! Жилье по улице ул.Академика Карского, 8 ждет молодую семью. В микрорайоне Сухарево есть все для комфортной и счастливой жизни: школы, детские сады, транспортное сообщение. Кстати, стоимость квартиры составляет более 113 тысяч рублей.

Просторное жилье расположено в удобном и развитом микрорайоне Сухарево, а стоимость квартиры составляет более 113 тыс. рублей!

- К игре "Удача в придачу!" мы подключились три месяца назад, знакомые и друзья стали рассказывать, что выиграли то один денежный приз, то другой. Мы слушали-слушали и решили рискнуть, - вспоминает обладательница квартиры в Минске Алина Струкова. – Сначала играли по карточке моей мамы, не везло, а неделю назад зарегистрировали уже на себя - и сразу победа!

У молодой пары несколько причин, по которым "Евроопт" для них магазин №1. Во-первых, здесь "интересные акции и приемлемые цены". Во-вторых, дочки обожают бонстиков. В-третьих, они запомнили давно проверенный лозунг: "Чем больше кодов, тем больше шансов на победу!".

И можно не сомневаться, что муж Алины – строитель по профессии, сделает все, чтобы в новой квартире жить было в радость.

"Машину выиграли сразу на два дня рождения: мой и жены!"

- Накануне розыгрыша пошли с женой в "Евроопт", чтобы купить продукты к праздничному столу. У меня день рождения был 1 октября, у нее – 6 октября. Решили все совместить. Представляете, чисто по приколу сказал на кассе: "Сейчас, жена, выиграем машину прямо на наши дни рождения!". Если бы знал, что все исполнится на 100%, просил бы квартиру, - шутит 36-летний Владимир Юранов из города Чечерска Гомельской области.

Охранник Владимир Юранов из Чечерска до этого выигрывал только 5 рублей

36-летний Владимир работает охранником магазина "Евроопт". Он не раз видел, как благодаря игре "Удача в придачу!" люди становились богаче и счастливее. Не заразиться этим азартом невозможно. А вдруг в следующий раз фортуна выберет тебя? Так оно и вышло. До этого Владимир выигрывал только 5 рублей, хотя в игре участвует уже давно, но не расстраивался, верил: удача копится на что-то большое и важное. Оказалось, на новый автомобиль!

- Такое чувство, что все происходит не со мной. Как-то не верится, если честно, - признается победитель. – Зарегистрировал карточку ради интереса, все равно хожу в магазин за покупками, меньше 10 рублей чек не бывает, а раз покупаю на 10 рублей – это уже один код. Конечно, не забываю и про "товар удачи", обычно беру шоколадку к чаю. И вот как оно получилось! Моя машина совсем старенькая, а тут сразу из салона! Это наш подарок с женой на двоих, будем теперь ездить по очереди.

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только десятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 40 тысяч специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и восемь автомобилей.

"После победы слова о том, что я несчастливый человек, забираю обратно!"

- Хотите, дам совет, как стать победителем розыгрыша "Удача в придачу!" : купите товары, забудьте о своей покупке и желательно в день розыгрыша выглядеть не ахти, тогда вам точно позвонят, - хохочет от души укладчик-упаковщик из Бреста Ирина Лебедич. – Со мной произошла история точь-в-точь. Накануне розыгрыша работала в огороде, а потом во всей красе появилась в прямом эфире.

Укладчик-упаковщик Ирина Лебедич из Бреста выходит замуж, так что на новой и красивой машине - в новую жизнь!

К игре 35-летняя Ирина подключилась год назад. Как-то она увидела по телевизору, как очередной победитель розыгрыша "Удача в придачу!" говорил: "Играйте обязательно!" Тогда женщина к этим словам отнеслась скептически, мол, все происходящее не что иное как подстава. Но в голове отложилось: счастье рядом, достаточно только ходить за покупками в "Евроопт". И тогда Ирина Лебедич решила, что попытаться стоит.

- Сама же не верила, и на тебе – выиграла машину! – смеется Ирина. – Эмоции сумасшедшие, результат ошеломляющий! Если бы вы знали, как люблю ходить в "Евроопт" за покупками. На кассе девочки обслуживают очень быстро, очередей нет, к тому же постоянно проходят акции, товары стоят на скидках.

Ирина для любимой дочки всегда покупает в магазине брокколи, перепелиные яйца, овощи, фрукты, семья очень любит курицу и фарш.

- До этого считала себя несчастливым человеком, но после победы слова забираю обратно! Теперь я большой везунчик! - отмечает победительница Ирина Лебедич. – Всю жизнь мечтала о большой машине. Родители живут в деревне, и, когда дороги заметает снег, на моем маленьком авто трудно проехать. Теперь никакие сугробы не помеха. А еще я выхожу замуж, так что на новой и красивой машине - в новую жизнь!

"Только отъехал от СТО, и тут звонок: "Вы выиграли машину!"

"А я тебе говорила! Вот видишь! А ты не верил. Кто молодец? Я!" - эти слова жена юриста Александра Клакоцкого из агрогородка Лесной Минского района произнесла сразу же после победы супруга.

Юриста Александра Клакоцкого из агрогородка Лесной принять участие в игре уговорила жена!

Именно она настояла, чтобы муж три года назад оформил карточку и присоединился к игре "Удача в придачу!" . Как признается 48-летний Александр, к своему триумфу он шел долго.

- Я из тех людей, кто привык в этой жизни всего добиваться сам, и жизненный опыт подсказывал: все нужно делать самому, - рассуждает Александр Васильевич.

В любом правиле бывают исключения, и "Евроопт" это уже не раз доказал. Розыгрыш 89-го тура принес Александру Клакоцкому внедорожник!

- Я только отъехал от СТО, переобул свой автомобиль на зимние шины, и тут звонок: "Вы выиграли машину!" Понятно же, это розыгрыш! Разве я не знаю, что игра проходит каждый вторник? Ну кто станет звонить в четверг? Конечно, друзья, они умеют пошутить, - вспоминает Александр Васильевич.

Но когда телефон стал разрываться от звонков, мужчина понял: это не шутки, все серьезно, поэтому съехал на парковку и стал принимать поздравления.

- Свою машину продам, а на новой буду ездить в люди, - улыбается победитель.

"Дочка, Бонстиков тебе принесу, но теперь придется выиграть машину!"

Если Александра Клакоцкого из Лесного к победе привела жена, то минчанку Ксению Рубинову дочка Елизавета. Она попросила у мамы яркие и полюбившиеся всей стране игрушки, которые выдавались за каждые 15 рублей в чеке в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

В планах у HR-менеджера Ксении Рубиновой из Минска – совместное путешествие с дочкой на новом автомобиле!

- Помню, еще сказала: "Дочка, Бонстиков тебе принесу, но теперь придется выиграть машину!" - смеется 35-летняя Ксения.

И какой шикарный внедорожник выиграла семья! HR-менеджер в ИТ-компании Ксения Рубинова в Euroopt Prime, который расположен в ТЦ Galleria Minsk, заходит практически каждый день. Минчанка работает через дорогу от торгового центра, поэтому забегает в магазин купить чего-нибудь на обед и взять продукты домой.

И пока в четверг в Могилеве кипели эмоции и страсти, выбирали очередного победителя, Ксения готовила по особому рецепту тыкву.

- В тот день пораньше вернулась домой, чтобы наконец-то зафаршировать тыкву сыром и овощами. Была в таком кураже, когда возилась на кухне! Только поставила блюдо в духовку, раздается звонок, - рассказывает Ксения.

За розыгрышем в прямом эфире победительница никогда не следила, полагая: если выиграет что-то серьезное, ей обязательно позвонят. Так оно и вышло.

- Дочка Лиза никак не может поверить, что такие чудеса еще случаются, постоянно спрашивала: "Тебе просто так дадут машину? Точно? Ты уверена? Тебе не нужно за нее платить?" - улыбается Ксения Рубинова.

"Евроопт" уже позаботился, чтобы приз победителям доставил только радость и никаких хлопот, подоходный налог и за квартиру, и за внедорожники оплачен. Кстати, Ксения всегда следит за тем, чтобы в игре участвовало как можно больше кодов, поэтому старается брать больше товаров. Эта формула и привела ее к успеху.

- У меня есть права и авто, но такая красивая машина от "Евроопт" всем нужна! Обязательно запланируем с дочкой куда-нибудь поездку весной, - отмечает минчанка Ксения Рубинова.

"На белоснежной машине муж повезет на дачу, как невесту!"

- Всю ночь не могла уснуть, узнав о том, что стала победительницей игры "Удача в придачу!" . Сон не шел, все время задавалась вопросами: "А как это? Что? Где?" Поэтому встала в 5 утра, пока на улице было еще темно, и поехала с дачи в Минск, - рассказывает 71-летняя Людмила Деревяго.

Пенсионерка Людмила Деревяго из Минска покупки совершает исключительно в "Евроопт"!

У минчанки Людмилы Николаевны есть один любимый магазин - "Евроопт" по улице Парниковой. Сюда женщина ходит с самого открытия, говорит, делать покупки в магазине одно удовольствие: просторное помещение, доступные цены.

- Специально приезжаю в "Евроопт" 2-3 раза в неделю, беру мясо, фарш, колбаски, для души покупаю аджику, морковку. Когда дважды выиграла по 5 рублей, муж с недоверием сказал: "Сиди и не позорься". Почему это? Поехала и купила на эти деньги конфеты. Разве плохо? - задается вопросом Людмила Николаевна.

В отличие от ее супруга женщина сразу поверила, что стала победителем и владелицей нового авто. Он до последнего сомневался в реальности происходящего.

- Что делать с авто, предстоит решить в ближайшее время. У нас права есть, однако последнее время муж увлекся велоспортом. Но одно мы решили точно: сразу после торжественной церемонии поедем на дачу. Я смеюсь, говорю мужу: "Повезешь меня на белоснежном авто, как невесту!". А если еще будет красный бант на капоте, то вообще красота, - смеется Людмила Деревяго.

Пара вместе уже 53 года, и сегодня у них прекрасный повод собрать всю семью за праздничным столом.

- После новости о победе мои близкие звонили и плакали от радости, наконец-то что-то хорошее приплыло к нашему берегу, - добавляет Людмила Николаевна.

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Кто знает, может быть, именно вас выберет фортуна в розыгрыше 90-го тура игры "Удача в придачу!" ? Так почему не дать себе шанс оказаться в списке победителей? Условия игры остаются прежними: достаточно совершить покупку в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 8 по 14 октября. Один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи". Не забудьте при этом использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

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