Информацию о погранзоне нанесли на публичную кадастровую карту Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На публичной кадастровой карте Беларуси появился новый слой, содержащий пространственную информацию о пограничной зоне и пограничной полосе. Подготовку информации и нанесение ее на карту совместно осуществили Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу и Государственный пограничный комитет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Эта информация необходима для визуального ознакомления граждан и юридических лиц с местонахождением пограничной зоны и полосы на карте. Она крайне важна в связи с действующим на этих территориях пограничным режимом", - отметили в пресс-службе. В пограничной зоне и пограничной полосе действует особый порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения физических лиц и транспортных средств, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних водах Беларуси, использования механических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов, а также особый порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Пределы пограничной зоны и пограничной полосы на карте Беларуси отображаются в точном соответствии с решениями областных исполнительных комитетов, на основании которых они установлены. Их реквизиты, а также ссылки на соответствующие нормативные правовые акты доступны при наведении и клике курсором мыши на соответствующий отрезок пограничной полосы либо зоны на публичной кадастровой карте.-0-