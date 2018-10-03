Инновационная биотехнология обработки почв вдоль дорог создается в Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационную биотехнологию, направленную на снижение вредного воздействия обработки улиц противогололедными реагентами, создают в Беларуси, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Исследования проводит один из институтов Национальной академии наук. Предполагается, что в 2020 году городские службы смогут протестировать новинку - микробные удобрения на основе солеустойчивых, азотофиксирующих и фосфатомобилизующих микроорганизмов. Такое решение позволит справиться с последствиями загрязнения территорий песко-соляными смесями.
"Это одно из совместных направлений деятельности. Экспериментальные площадки расположатся на территории кольцевой автодороги. Посмотрим, поможет ли это нам улучшить состояние зеленых насаждений", - добавила руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.
На зеленые насаждения, которые растут вдоль дорог, воздействует комплекс негативных факторов, связанных с загазованностью воздуха, особенностями температурного и водного режимов, наличием каменных и металлических поверхностей, инженерных коммуникаций.
Для устранения зимней скользкости в городе используется песко-соляная смесь и галит марки А. Что касается иных материалов, то специалисты изучали способы обработки дорог в других странах. В основном применяются аналогичные противогололедные составы. "Также смотрели опыт работы аэропортов. Цена вопроса в 70 раз выше, чем при применяемых технологиях. Есть и другие нюансы", - отметил Олег Лукашенко.-0-
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