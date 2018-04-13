Иностранных туристов привлекает многоконфессиональный облик Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранных туристов привлекает многоконфессиональный облик белорусских городов и местечек, взаимопроникновение и взаимопонимание разных религий. На это обратил внимание журналистов заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Скворчевский на выездном заседании координационного совета по туризму в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Религиозный туризм в Беларуси сегодня развивается довольно активно: помимо паломнических туров он присутствует в обычных экскурсионных программах. Гости посещают различные исторические объекты, в том числе культовые. Это интересно и белорусскому туристу, и иностранцам, - отметил Дмитрий Скворчевский. - Но что особенно привлекает зарубежных гостей, так это та уникальная ситуация, когда в одном городе, в пределах одного квартала и даже улицы иногда соседствуют храмы разных конфессий: православные и католические, мечети и синагоги. Это то, что создает уникальный облик белорусских городов и местечек, что появилось в древности и сохраняется сейчас. Традиции взаимопонимания и взаимопроникновения религий сейчас особенно важны в мире. В ходе экскурсии мы стараемся это подчеркнуть и показать, чем Беларусь уникальна".

Говоря о популярных маршрутах, предлагаемых туроператорами в Минске, Дмитрий Скворчевский назвал наиболее часто посещаемые культовые объекты. Среди них Свято-Духов кафедральный собор, католический кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, костел Святых Симеона и Елены, Храм Всех Святых. По Беларуси в целом это, конечно, Свято-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, Свято-Успенский Жировичский монастырь, могилевский Свято-Никольский женский монастырь и другие. "Хотел бы отметить также уникальное белорусское явление - православную готику. Это такие храмы, как Сынковичская церковь-крепость св. Михаила Архангела, Маломожейковский храм, или "Мурованка". Это сочетание готических традиций, православных, средневековых. То, чего нет ни в одной другой стране. Вот почему эти храмы сегодня привлекают большое число туристов", - сказал Дмитрий Скворчевский.

Минск, как и в целом Беларусь, многоконфессионален. В городе проживают представители 22 конфессий из 25, зарегистрированных в республике, и действует полусотня культовых зданий. На сегодняшний день продолжается строительство 25 православных культовых комплексов и церквей, 10 римско-католических комплексов, дома престарелых христианами-баптистами в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого, церкви христиан веры евангельской "Вифания". Идет реставрация фасадов и замена кровель зданий костела святого Святых Симеона и Елены и плебании по ул. Советской. Сметная стоимость работ на объекте в целом превышает Br2,18 млн - финансирование ведется из бюджетных средств города.-0-