16 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Интерес к получению образования в медицинских вузах Беларуси со стороны иностранцев растет. Такое мнение высказал сегодня министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Получение медицинского образования в Беларуси среди иностранных студентов стало популярным. Достаточно сказать, что почти 30% средств, которые заработала Беларусь на образовательных программах, приходятся на медицинские вузы", - подчеркнул Валерий Малашко.

По его словам, в этой связи количество обучающихся иностранных граждан в ближайшие годы планируется увеличить. "Резервы для этого в медицинских вузах есть. И если у Белорусского государственного медицинского университета они уже где-то исчерпываются, то у витебского вуза еще есть, у Гродно - широкие. Также Гомель активно развивает сегодня экспорт образовательных услуг", - констатировал руководитель ведомства.

Валерий Малашко также подчеркнул, что одним из важных мотивирующих факторов, влияющих на выбор страны для обучения, для иностранных студентов являются условия проживания. "Поэтому данные планы у нас взаимосвязаны с обеспечением соответствующей базы, которая важна и для обучения наших студентов. Ведь в первую очередь мы должны думать о собственном обеспечении кадрами", - отметил он.

В настоящее время во всех медицинских вузах Беларуси по желанию иностранных студентов преподавание может вестись на английском языке, что также положительно влияет на привлекательность обучения в стране.

В областном центре министр здравоохранения принял участие в открытии нового общежития Витебского государственного медицинского университета.-0-