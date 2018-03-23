Искусственную кожу человека и имплантаты представит НАН на выставке "Здравоохранение Беларуси"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственную кожу, медицинские имплантаты и уникальные гемосорбенты представит Национальная академия наук на выставке "Здравоохранение Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Научные организации НАН Беларуси презентуют на выставке целый ряд инновационных разработок и технологий для медицины. Институт биофизики и клеточной инженерии НАН продемонстрирует новый биомедицинский клеточный продукт на основе фибробластов кожи человека - искусственную кожу. Ученые института покажут возможности использования клеточных технологий для регенеративной медицины. Стволовые клетки с заданными свойствами предназначены для трансплантации при лечении заболеваний, не поддающихся медикаментозному и хирургическому лечению, включая трофические язвы, сахарный диабет, инфаркт миокарда. Разработанные учеными технологии выращивания стволовых клеток из тканей самих пациентов исключают отторжение трансплантата, что существенно повышает эффективность методов регенеративной медицины.

Физико-технический институт НАН Беларуси продемонстрирует медицинские имплантаты с биосовместимыми защитно-декоративными покрытиями. Эти покрытия предназначены для модификации поверхности имплантатов из сплавов титана для улучшения их физико-механических и медико-биологических свойств.

Институт биоорганической химии НАН представит уникальные гемосорбенты, разработанные по оригинальным наукоемким технологиям. Гемосорбенты не имеют аналогов в Беларуси и востребованы в странах СНГ и дальнего зарубежья. Специалисты института продемонстрируют также противоопухолевые препараты нового поколения, у которых также нет аналогов по ряду технологических решений.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси презентует современные генетические технологии в репродуктивной медицине, технологии выявления генетических причин невынашивания беременности, а также ДНК-анализ на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2-го типа, остеопорозу, метаболическому синдрому и др.

XXV Международная специализированная выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет с 27 по 30 марта в Минске. Это главная выставка страны в области медицины и здравоохранения. Традиционно будет организована насыщенная научная программа: пройдут научно-практические семинары, конференции, презентации. Организатором юбилейной выставки выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-