20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком СНГ предлагает активнее проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодежи, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Популярными становятся такие конкурсы профессионального мастерства молодых людей, как WorldSkills. Радостно, что представители стран СНГ занимают призовые места в этих соревнованиях, - сказал Сергей Лебедев. - Этот опыт надо перенять: конкурсы молодых токарей, фрезеровщиков, парикмахеров, воспитателей детских садов, учителей и т.д.".

На пространстве Содружества эта практика получит распространение, уверен председатель Исполнительного комитета. Она сейчас уже получает поддержку и на высшем уровне. Исполнительный комитет СНГ со своей стороны будет оказывать содействие в проведении таких конкурсов.

Совет постоянных полномочных представители сегодня на заседании в Минске особое внимание уделяет теме образования в СНГ, в частности проведению Съездов учителей и работников образования. Рассматривается вопрос о том, какая работа проведена со времени последнего такого Съезда, состоявшегося в 2016 году в Москве. "Мы получили информации из государств Содружества на наш запрос и с удовлетворением констатируем, что сделано очень много: и в плане создания общего образовательного пространства стран СНГ, и в плане допуска учащихся, студентов к обучению в соответствующих учреждениях образования", - подчеркнул Сергей Лебедев. Многие молодые люди стран СНГ успешно учатся в соседних государствах, на равных правах получают высшее образование.-0-