27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за перебоев с электричеством литовская сторона не принимает транспорт из "Каменного Лога". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
"В сопредельном с "Каменным Логом" пунктом пропуска "Мядининкай" на литовской стороне перебои с электроснабжением. Литовская сторона в данный момент не принимает и не выпускает транспорт", - отметили в Гродненской региональной таможне.
С белорусской стороны въезд в Литву ожидают более 400 грузовых автомобилей. Перевозчиков просят учитывать эту информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-
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