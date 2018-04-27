27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за перебоев с электричеством литовская сторона не принимает транспорт из "Каменного Лога". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

"В сопредельном с "Каменным Логом" пунктом пропуска "Мядининкай" на литовской стороне перебои с электроснабжением. Литовская сторона в данный момент не принимает и не выпускает транспорт", - отметили в Гродненской региональной таможне.

С белорусской стороны въезд в Литву ожидают более 400 грузовых автомобилей. Перевозчиков просят учитывать эту информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-