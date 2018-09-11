Изменения в Трудовой кодекс будут рассмотрены на осенней сессии Палаты представителей

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Трудовой кодекс будут рассмотрены во время осенней сессии Палаты представителей, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в профильной комиссии идет работа над законопроектом об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс. Документ готовится к рассмотрению на осенней сессии во втором чтении", - сказала Тамара Красовская.

На сегодняшний день в профильную комиссию от депутатов, заинтересованных министерств и ведомств поступило около 50 замечаний и предложений. Они касаются заключения и продления контрактов, в том числе продления на неопределенный срок трудовых договоров с работниками, которые добросовестно работают на предприятиях. Возникла необходимость законодательно отрегулировать вопросы временного перевода работников на другое производство и к другому нанимателю. "Когда у нанимателя возникает простой на одной производстве, а человека необходимо обеспечить работой, он переводится на другой участок. Такой механизм применяется с согласия работника, без прекращения трудовых отношений и с сохранением заработной платы. Вопросы оплаты труда должны быть четко оговорены и при переводе к другому нанимателю. Все эти моменты необходимо прописать в Трудовом кодексе", - отметила председатель комиссии.

В Трудовой кодекс внесена новая глава о дистанционной работе. "Работа на расстоянии предусматривает использование коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя. Такие гибкие формы трудовых отношений требуют более серьезной проработки и правовой определенности. Кроме того, от депутатов поступили замечания, которые касаются исполнительской дисциплины, материальной ответственности, оплаты труда работников бюджетных организаций", - подчеркнула Тамара Красовская.-0-