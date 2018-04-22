Изменения в закон о СМИ не вводят ущемляющих норм - депутат

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон о СМИ не вводят ущемляющих норм, заявил в программе "Контуры" на телеканале ОНТ заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"В законопроекте нет ни одной поправки, которая бы ущемляла СМИ. Мы ни в коем случае не ущемляем прав человека, прав организаций, но мы должны прийти к общему соответствию законодательства. Если называешься СМИ, то ты должен нести всю ответственность. Именно так должно быть. Но никто никого не ущемляет, и никакой ресурс у нас не закрывается", - сказал Дмитрий Шевцов.

Депутаты Палаты представителей 19 апреля приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси", который направлен на совершенствование правоотношений в сфере массовой информации.-0-