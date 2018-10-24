24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль обратился к Беларуси за правовой помощью по уголовному делу о незаконной миграции. Детали обсуждались на встрече делегации национальной полиции еврейского государства с сотрудниками белорусского органа предварительного расследования, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей Следственного комитета.

"Это не первое обращение израильских коллег к Следственному комитету Беларуси об оказании правовой помощи: ранее уже направлялись и исполнялись подобные запросы по различным уголовным делам", - отметили в Следственном комитете.

Помимо этого, израильскую делегацию информировали о функциях и задачах Следственного комитета, особенностях ведения уголовного процесса в Беларуси. Со своей стороны представители национальной полиции поделились опытом ведения уголовного процесса в Израиле.

Правоохранители предварительно договорились обменяться визитами, чтобы детально изучить опыт друг друга в вопросах организации уголовного судопроизводства. Оценивая промежуточные итоги двустороннего сотрудничества, представители израильской стороны отметили высокий профессионализм белорусских следователей и выразили уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества.-0-