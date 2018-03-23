Изучающие японский язык победители конкурса в БГУ отправились на обучение в университет Фукусимы

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители конкурса для студентов Белорусского государственного университета, изучающих японский язык, отправились на обучение в одном из ведущих вузов Японии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании JTI.

Два студента факультета международных отношений БГУ в течение шести месяцев будут изучать японоведение на факультете гуманитарного развития и культуры Университета Фукусимы, входящего в объединение национальных университетов Японии. Конкурс, в котором соревновались изучающие японский язык студенты, был организован посольством Японии и компанией JTI в Беларуси.

Обучение организовано в рамках совместной программы, реализуемой компанией JT Group (Япония), Японским фондом, компанией JTI в Беларуси и Белорусским государственным университетом при участии посольства Японии в Беларуси.

"Для JTI как для компании с японскими корнями популяризация культуры Японии и развитие белорусско-японских связей является одним из приоритетов деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности, и мы реализуем ряд проектов в этом направлении, – отметил заместитель генерального менеджера JTI в Беларуси Геннадий Брусников. – В 2014 году при поддержке нашей компании группа белорусских студентов уже посещала Японию с ознакомительным визитом в рамках международного проекта, посвященного Иосифу Гошкевичу. Программу по обучению мы реализуем впервые и надеемся, что она также будет способствовать белорусско-японскому культурному обмену".

Компания JTI начала работу в Беларуси в 1998 году. На протяжении всей своей деятельности в стране JTI реализует ряд проектов в социокультурной сфере, выходящих за рамки основного бизнеса и направленных на поддержку и популяризацию культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и социальную инклюзивность.-0-