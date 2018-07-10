Юные экологи Беларуси и России изучат флору и фауну Березинского заповедника

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На территории Березинского биосферного заповедника с 10 по 17 июля проходит VII Слет юных экологов Беларуси и России "Экология без границ", сообщили БЕЛТА в Республиканском центре экологии и краеведения.

Старшеклассники из двух стран соберутся вместе, чтобы изучить флору и фауну заповедника. Побороться за звание лучшего юного эколога Союзного государства в Беларусь приедут школьники даже из самых отдаленных уголков России - Удмуртии, Тюмени и Сыктывкара. Всего же в слете примут участие 70 юношей и девушек. Это победители эколого-биологических олимпиад и конкурсов, федеральных и республиканских слетов. Завтра, 11 июля, состоится торжественное открытие встречи.

Программа слета включает проведение теоретического и практического туров, а также итоговой экспедиции по изучению особенностей экосистем заповедника. Для участия в исследовательской работе юных экологов разделят на группы по пяти направлениям.

"Орнитологи познакомятся с птицами заповедника, энтомологи пополнят свои коллекции новыми видами насекомых. Почвоведы узнают, когда и в каких условиях образовывались почвы. Ботаники опишут видовой состав растений, а гидробиологам предстоит изучить обитателей рек и водоемов", - рассказали в центре экологии и краеведения.

Все полевые исследования будут проводиться совместно с известными белорусскими и российскими учеными, в числе которых сотрудники НАН Беларуси и Березинского биосферного заповедника. По результатам практической работы участники подготовят доклады и презентации, которые представят на итоговой конференции. Также будет дана экологическая оценка местности, озвучены проблемы и способы их решения. В конце пройдет награждение победителей слета.

Кроме того, во время него запланированы экскурсии по территории заповедника, а также историческим и памятным местам Беларуси, интеллектуальные игры, вечера дружбы и творческие конкурсы.

"Экология без границ" - это масштабный союзный проект, направленный на укрепление связей между учреждениями дополнительного образования детей и молодежи России и Беларуси через совместную научно-исследовательскую деятельность в сохранении природных экосистем.

Организаторами мероприятия выступают Постоянный комитет Союзного государства, Министерство образования Беларуси, Министерство образования и науки России. Проведение слета обеспечивают Республиканский центр экологии и краеведения и Федеральный детский эколого-биологический центр.-0-