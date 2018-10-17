Юрист из Индии написал книгу про белорусский декрет о развитии цифровой экономики

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт по технологическим трендам, юрист из Индии Паван Дуггал написал книгу о декрете №8 "О развитии цифровой экономики" - BELARUS CRYPTO CURRENCY LAW - AN ANALYSIS, которую можно приобрести на интернет-площадке Amazon. Такая информация озвучена в передаче "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, декрет №8 действительно революционный. Вместо того чтобы полностью отрицать существование криптовалют или подчеркивать их спекулятивную ценность, более разумным для государств является принятие дальновидных и прагматичных правовых подходов. Белорусская модель разработки законодательных основ в данной области подобна глотку свежего воздуха. Она может стать примером для подражания со стороны иных государств по мере их продвижения вперед в кристаллизации своих национальных подходов", - рассказал Паван Дуггал в интервью телеканалу.

По мнению эксперта, декрет о развитии цифровой экономики будет эффективно способствовать привлечению инвестиций в данную сферу. Многие эксперты прогнозируют, что документ даст толчок для прихода новых компаний в Беларусь, отметил он.

В своей книге Паван Дуггал пишет: "Белорусское законодательство действительно историческое. Оно выбрало путь по новым рубежам, по которым другие государства не решились идти". Он также обращает внимание, что декрет №8 является прогрессивным в том числе потому, что он определил концепцию смарт-контракта - это является инновационным законодательным решением. Определение смарт-контракта, которое содержится в декрете, является первой в мире дефиницией смарт-контракта, закрепленной на законодательном уровне.

Адвокат, член Совета по развитию предпринимательства Денис Алейников в свою очередь обратил внимание, что с принятием декрета о развитии цифровой экономики Беларусь выступила новатором не только в технологическом, но и правовом секторе. "Когда мы сделали новое законодательство по новым технологическим горизонтам - это вызвало достаточно серьезный интерес, - отметил Денис Алейников. - Хочешь или не хочешь, но мир будет к этому подтягиваться. По сути, все страны придут к тому, что нужно делать то же самое. Но делая что-то свое, они смотрят на белорусскую модель".

К слову, это первый случай в законотворческой практике нашей страны, когда иностранные авторы написали книгу про белорусские законы, отметили в эфире телеканала.

Паван Дуггал - адвокат, специализирующийся в области киберправа и электронной коммерции. Является автором десятков книг в области киберправа, ведет собственный блог. Его называют одним из лучших в мире юристов в области киберправа.-0-