Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 октября 2018, Ср
+11°C
Ясно EUR 2.4365
USD 2.1066
RUB 3.221
Главное
Александр Лукашенко и Сергей Румас Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
Президент
Зась проконтролировал выполнение поручений по комплексному развитию предприятий Оршанского района
Экономика
В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
В мире
"Маяк Минска": на бульваре Пикассо – время новоселий!
Общество
Многодетные звездные мамы разыграли призы 90-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл квартиру и автомобили от "Евроопт"?
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В результате стрельбы в Нидерландах пострадал один человек
22:59 В мире
В Германии задержали школьника за угрозы убить одноклассников
22:39 В мире
Юрист из Индии написал книгу про белорусский декрет о развитии цифровой экономики
21:55 Общество
На президента Гаити совершено покушение
21:43 В мире
Хоккеисты минской "Юности" обыграли ТПС в матче Лиги чемпионов
21:31 Спорт
БГК имени Мешкова победил СКА в чемпионате Беларуси
21:11 Спорт
Спортсмены из семи стран примут участие в фестивале "Ушу для дружбы" в Минске
20:35 Спорт
Гидрометеорологи стран СНГ приехали в Минск для обмена опытом
20:31 Общество
Минздрав РФ уточнил число погибших и пострадавших в Керчи
20:25 В мире
Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал Кубка Кремля
20:20 Спорт
В Гомеле в ДТП попал автомобиль ГАИ
20:17 Происшествия
Минские "Цмокi" победили на старте Кубка ФИБА-Европа
20:07 Спорт
В ООН рассчитывают как можно скорее назначить нового спецпосланника по Сирии
20:06 В мире
В Гомельской области число работающих по заявительному принципу физлиц выросло почти вдвое
20:02 Регионы
На конкурсе дебютов "Лістапада" будут преобладать картины азиатских стран
19:54 Культура
Сделка по Brexit может быть достигнута в ближайшее время - Мэй
19:40 В мире
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи
19:34 Президент
В Беларуси к 100-летию комсомола на каждом объекте труда молодежи появится памятная табличка
19:28 Общество
Минприроды заключит соглашение о сотрудничестве с Министерством нефти и полезных ископаемых Судана
18:58 Общество
Военнослужащие 46-го арсенала ракет и боеприпасов выполняют задачи комплексной проверки ВС
18:51 Общество
Все новости
Темы
Детский отдых Детский отдых
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Юрист из Индии написал книгу про белорусский декрет о развитии цифровой экономики

Общество 17.10.2018 | 21:55

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт по технологическим трендам, юрист из Индии Паван Дуггал написал книгу о декрете №8 "О развитии цифровой экономики" - BELARUS CRYPTO CURRENCY LAW - AN ANALYSIS, которую можно приобрести на интернет-площадке Amazon. Такая информация озвучена в передаче "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, декрет №8 действительно революционный. Вместо того чтобы полностью отрицать существование криптовалют или подчеркивать их спекулятивную ценность, более разумным для государств является принятие дальновидных и прагматичных правовых подходов. Белорусская модель разработки законодательных основ в данной области подобна глотку свежего воздуха. Она может стать примером для подражания со стороны иных государств по мере их продвижения вперед в кристаллизации своих национальных подходов", - рассказал Паван Дуггал в интервью телеканалу.

По мнению эксперта, декрет о развитии цифровой экономики будет эффективно способствовать привлечению инвестиций в данную сферу. Многие эксперты прогнозируют, что документ даст толчок для прихода новых компаний в Беларусь, отметил он.

В своей книге Паван Дуггал пишет: "Белорусское законодательство действительно историческое. Оно выбрало путь по новым рубежам, по которым другие государства не решились идти". Он также обращает внимание, что декрет №8 является прогрессивным в том числе потому, что он определил концепцию смарт-контракта - это является инновационным законодательным решением. Определение смарт-контракта, которое содержится в декрете, является первой в мире дефиницией смарт-контракта, закрепленной на законодательном уровне.

Адвокат, член Совета по развитию предпринимательства Денис Алейников в свою очередь обратил внимание, что с принятием декрета о развитии цифровой экономики Беларусь выступила новатором не только в технологическом, но и правовом секторе. "Когда мы сделали новое законодательство по новым технологическим горизонтам - это вызвало достаточно серьезный интерес, - отметил Денис Алейников. - Хочешь или не хочешь, но мир будет к этому подтягиваться. По сути, все страны придут к тому, что нужно делать то же самое. Но делая что-то свое, они смотрят на белорусскую модель".

К слову, это первый случай в законотворческой практике нашей страны, когда иностранные авторы написали книгу про белорусские законы, отметили в эфире телеканала.

Паван Дуггал - адвокат, специализирующийся в области киберправа и электронной коммерции. Является автором десятков книг в области киберправа, ведет собственный блог. Его называют одним из лучших в мире юристов в области киберправа.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, декреты, Индия, книги
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4365 BYN 2.432 BYN 2.438 BYN
USD
2.1066 BYN 2.106 BYN 2.11 BYN
RUB
3.221 BYN 3.21 BYN 3.224 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Фонд "Белый аист" помог осуществиться мечте особенного ребенка
Все видео

Фотоновости

БРСМ запустил молодежный марафон к 100-летию комсомола
Все фото

Инфографика

Минск входит в тройку самых чистых городов мира Минск согласно рейтингу американского интернет-ресурса финансовых и аналитических новостей The Street занял по чистоте 3-е место.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко требует активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи
Учреждены профессиональный праздник и официальная геральдика МИД Беларуси
Политика
Андрей Дапкюнас и Ручи Гханашиям. Фото МИД Индия изучит возможность предоставления белорусам электронных виз
Парламентская делегация КНР посетит Беларусь
Совмин Беларуси утвердил соглашение об обмене геопространственной информацией в СНГ
Экономика
Фото из архива В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств
Проблемы строительной отрасли требуют кардинальных решений - Кухарев
Бытовая техника при ввозе в ЕАЭС должна сопровождаться документом соответствия техрегламенту
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В лобовом ДТП в Миорском районе пострадали шесть человек
В Гомеле в ДТП попал автомобиль ГАИ
В Пинске при помощи открытки удалось изобличить злоумышленника
Регионы
Фото из архива В пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах оздоровятся более 8,5 тыс. детей
В Гомельской области число работающих по заявительному принципу физлиц выросло почти вдвое
Конкурс по продаже акций ОАО "Пинские нетканые материалы" пройдет 9 ноября
Спорт
Александра Саснович. Фото организаторов турнира Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира и стала четвертьфиналисткой Кубка Кремля
Хоккеисты минской "Юности" обыграли ТПС в матче Лиги чемпионов
БГК имени Мешкова победил СКА в чемпионате Беларуси
Технологии
Фото из архива Международная конференция о средствах связи пройдет в Минске 18-19 октября
В Китае разработали наногенератор для зарядки электронных устройств от человеческих движений
Google создает поисковик для Китая
Культура
На XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" представят 167 картин
На конкурсе дебютов "Лістапада" будут преобладать картины азиатских стран
Крупнейшие европейские киношколы примут участие в "Лістападзе"
В мире
Фото ТАСС Минздрав РФ уточнил число погибших и пострадавших в Керчи
В результате стрельбы в Нидерландах пострадал один человек
В Германии задержали школьника за угрозы убить одноклассников
Калейдоскоп
Фото Tlum.ru Киностудия Warner Bros. снимет игровой фильм про Тома и Джерри
Певица Монеточка потеряла голос
В Норвегии под землей нашли корабль викингов
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия