К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Легенда спортивной журналистики

9 октября корреспонденту БЕЛТА Вячеславу Михайловичу Дутову исполнилось бы 82 года. В агентстве Вячеслав Дутов проработал более 50 лет. Писал на разные темы, однако особенно ярко его репортерский и литературный талант раскрылся в спортивной журналистике. На его счету пять Олимпиад: в Москве, Сеуле, Барселоне, Атланте и Сиднее, которые он освещал для белорусских болельщиков.

Вячеслав Дутов являлся кавалером ордена Франциска Скорины, заслуженным деятелем культуры Республики Беларусь, обладателем журналистской премии "Золотая Литера". Знаменательной датой своей биографии он считал 27 марта 1965 года - день, когда пришел в БЕЛТА. В статье "Любовь на всю жизнь" он вспоминает свой первый рабочий день в агентстве и свое первое задание:

"БЕЛТА предстало передо мной таинственным и непонятным. Было это в конце марта 1965 года в серый и пасмурный день.

Само здание на улице Карла Маркса, где находилось руководство агентства, как мне показалось, не соответствовало тому содержанию новостей, ежедневно исходящих отсюда в газеты, на радио и телевидение. Но все преобразилось, когда я, зажав в руке удостоверение корреспондента БЕЛТА, вышел за порог того самого здания, на первом почти полутемном этаже которого решилась моя судьба. И небо стало голубым, и светлым все вокруг, и на душе была сплошная благодать. Вот так зарождалась любовь на всю жизнь.

А началась моя работа с редактирования текстовок к снимкам. Тогдашний заведующий отделом фотохроники Николай Василевский взял меня как бы на стажировку. Вывалив на стол кучу фотографий, на обороте которых корявым почерком и невнятно что-то было изложено, попросил меня четко и ясно пояснить запечатленное. А поскольку тогдашние фоторепортеры никаких университетов не заканчивали и имели за плечами только боевой опыт минувшей войны, то иногда даже то, что они снимали, сами толком не могли объяснить.

Выдержав первый экзамен, меня перевели в полноценные корреспонденты. Вот тут и началось… Меня, приученного к постоянному поиску информации в цехах Минского автомобильного завода, в многотиражке которого я до этого работал, теперь никто никуда не посылал. Надо сказать, что газетка "Автозаводец" хотя и была небольшой, но зато какой прожорливой! Каждый день надо было что-то писать. А к тому же, еще задолго до Михаила Горбачева, наш "перестроечный" редактор Яков Карповский постоянно менял верстку газеты и в самый неподходящий момент, к концу работы, требовал что-то дописать.

И вот представьте, проходит день, другой, третий... В БЕЛТА я никому не нужен. Меня никуда не посылают, от меня ничего не требуют. Чудеса да и только! В агентстве, конечно, была своя структура. Кроме директора и его зама творческим процессом руководили заведующие отделами - общественно-политическим, промышленным, сельского хозяйства, культуры... Все эти люди были ветеранами войны и партизанского движения. Довольно доброжелательными, но немногословными. Наша репортерская комната находилась на первом этаже в здании по Комсомольской улице, почти напротив обкома партии. Окна были низкие, и летом, чтобы не проходить через двор, когда можно было "засветиться" начальству, перелезали через окно. Кстати, первый пример показала Нелла Касьянова. Она освещала культуру. Различные художественные выставки, театрально-музыкальную жизнь. Появлялась далеко не регулярно, но всегда с какими-то исключительно интересными новостями. "А знаете, кто к нам приезжает? А что было в театре во время премьеры?". Она была очень красивой и привлекательной женщиной. Говорили, что даже знаменитый актер Ростислав Янковский к ней "клинья" подбивал. Так вот, она подбегала к окну, кто-то из нас его распахивал, и эта прелестная благоухающая птаха впархивала в комнату. Впрочем, ее голос я и теперь слышу по "Радиофакту", куда она передает свои очень толковые репортажи из Риги, где живет в настоящее время.

В нашем репортерском гнезде находилось то ли 6, то ли 7 человек. И один телефон на всех. Впрочем, все редко собирались. Мне кажется, что замечательная Нелла предпочитала окно потому, что во дворе, рядом с входом в фотохронику, где располагались и литературные сотрудники, находились кухонные двери диетической столовой. И там всегда стояли огромные алюминиевые кастрюли с отходами. Белтовцев, конечно, это не устраивало. Но борьба местного значения оказалась в пользу общепитовцев. Румяная и пышная Оля, которая работала шеф-поваром, в знак примирения частенько приносила нам очень вкусные пирожки с картошкой.

По соседству находились наши "фотики" - Владимир Лупейко, Петр Новаторов, занимавшие крошечные конуры. Там они проявляли пленки, а затем свежие фотографии наклеивали на сушильный барабан и с вожделением ожидали, как они затем с тихим потрескиванием отлетали от него. Лаборантом был Алексей Агафонов. Редкой доброты и щедрости человек. Во время войны он был старшиной. И спустя много лет не изменил своей привычке заботиться о товарищах. В автозаводском поселке у него был небольшой частный домик и, естественно, он регулярно растил кабанчика. И как только на его домашнем столе появлялась свеженина, откушать ее удавалось и нам. Алексей приносил очень огромную и сытную ссобойку, которой во время обеда хватало на всех.

Прошло много лет, я рассказал об этом Маше Агафоновой - нашей молодой журналистке. Пусть знает, каким был ее дедушка.

По партизанским законам Лупейко и Новаторов (из уважения их соответственно называли Владимиром Наумовичем и Петром Михайловичем) решили проверить новичка на "вшивость", предложив сброситься по рублю перед обедом. Здесь это было традицией, и никто внимания на "запретную" перекуску не обращал. Продолжалась она недолго. И после обеда все отправлялись на задания. Но вот нескладуха, оказалось, что мне не было чем сбрасываться. В кармане звенело несколько копеек, но до рубля не дотягивало. И тогда самый мудрый Наумович поведал мне большой секрет. Надо было зайти в бухгалтерию, которая находилась у нас по соседству, и по душам поговорить с Галиной Ивановной. Довольно грузная женщина, но с удивительно мелодичным голосом (теперь бы я сравнил ее с великой певицей Монсеррат Кабалье) приятно восприняла мое представление, в котором был сделан упор на нелегкую жизнь, также рассказала о своем тяжелом прошлом, голодании во время и после войны. Вконец разжалобившись, мы прониклись с ней общим пониманием. "Я хорошо знаю, какое это горе, когда в семье нет хлеба", - сказала она мне. И тут же под отчет выдала 3 рубля. Счастливый, я побежал в магазин, который находился рядом со старой гостиницей "Беларусь", напротив стадиона "Динамо", а затем гордым предстал перед командирами.

Такими были мое "вливание" в коллектив и первое успешно выполненное задание".-0-