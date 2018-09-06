К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Минск и минчане

Во вторые выходные сентября Минск традиционно отмечает день города. О буднях и праздниках столицы, трудовых свершениях минчан, их стремлении сделать город краше и благоустроеннее рассказывают заметки корреспондентов БЕЛТА разных десятилетий:

5 декабря 1922 года: Мост через Свислочь

1-го декабря закончены работы по постройке нового железнодорожного моста через р. Свислочь взамен разрушенного поляками. Следует отметить энергию и старательность рабочих, проявившиеся при постройке этого моста.

11 марта 1945 года: На фабрике "Коммунарка"

Немцы нанесли серьезный ущерб минской кондитерской фабрике "Коммунарка". Они уничтожили производственные и производственно-вспомогательные цеха предприятия, причинив убыток на сумму в 16 миллионов рублей. Первые восстановительные работы на фабрике начались в конце сентября прошлого года, и вскоре был пущен в эксплуатацию конфетный цех. Заканчивается восстановление правого крыла производственного корпуса. Ведутся также работы по восстановлению котельной. Пищевики много сделали для розысков оборудования, принадлежавшего фабрике "Коммунарка". Удалось найти ценное оборудование фабрики. Часть этого оборудования обгорела, но его удастся привести в годное состояние. Часть машин уже установлена в цехах.

Минск. Начало реконструкции главной магистрали города - Советской улицы. 1946 год

Минская фабрика "Коммунарка". На конвейере - шоколадные конфеты. 1983 год

14 января 1968 года: У модельеров новоселье

Строители минского треста №5 представили к сдаче в эксплуатацию комплекс сооружений нового республиканского Дома моделей. Пятиэтажное производственное здание и примыкающий к нему корпус с выставочным и демонстрационным залами красиво вписались в архитектурный ансамбль Парковой магистрали белорусской столицы (ныне - пр. Победителей). Это единственный в стране Дом моделей, построенный по специальному проекту с учетом специфики работы такого дома…

Улица Немига. На переднем плане - Дом моделей. Июль 1980 года

Архивы БЕЛТА 1972 года хранят информацию о рождении миллионного минчанина. 25 января 1972 года в родильном отделении городской больницы №6 родился миллионный житель Минска, а 4 февраля состоялся его первый "выход в свет":

4 февраля 1972 года: Миллионный минчанин

Будь счастлив, Олег! Вишневого цвета "Волга" медленно отъехала от главного корпуса шестой клинической больницы. Вместе с родителями домой отправился Олег Басько, миллионный житель столицы Белоруссии.

Прежде чем принять от медицинской сестры сына, счастливый отец Валентин Басько преподносит жене Зое красные гвоздики. Затем состоялся акт торжественной регистрации миллионного жителя Минска.

От имени горкома КПБ и исполкома городского Совета депутатов трудящихся родителей сердечно поздравил заместитель председателя исполкома горсовета В.Л.Павлюкевич. Он пожелал новому минчанину богатырского здоровья, большого счастья в жизни. Зое и Валентину Басько вручается ордер на квартиру по улице Полярной. Заведующая загсом Ленинского района А.А.Сакович передала родителям свидетельство о рождении.

Родителей и малыша приветствовали работники швейного объединения "Комсомолка", объединения по производству игрушек "Мир", городского управления госстраха. Они пожелали отцу и матери, их сыну-первенцу доброго здоровья, большого счастья. Сердечные слова приветствия были произнесены от имени коллектива швейного объединения имени Крупской и товарищей по работе. Их передала секретарь парткома Е.И.Красикова. Малышу преподнесены подарки, а городское управление Госстраха - страховое свидетельство, действительное до 1990 года - момента совершеннолетия Олега...

Вручение подарков миллионному минчанину. 4 февраля 1972 года

Бурным было строительство и обновление Минска перед Олимпиадой-80, футбольные матчи которой проходили в том числе и в белорусской столице. Благодаря этому событию в городе появилось несколько новых объектов, среди них гостиница "Планета":

17 апреля 1980 года: "Планета" на олимпийской орбите

Те, кто уже приобрел путевки на предолимпийскую поездку в Советский Союз, хоть сегодня могут забронировать номер в гостинице "Планета" в Минске.

12-этажное здание, возведенное коллективом стройтреста № 7 Минпромстроя БССР, входит в систему "Интуриста". 600 человек могут одновременно отметить здесь свое новоселье. К их услугам 317 одноместных и двухместных номеров, 42 "люкса". Портье в любое время будет иметь исчерпывающую информацию о количестве свободных мест, четкую связь со всеми службами, а поможет в этом ему автоматизированная система управления, которая является новинкой для гостиниц города.

А самое главное - комфорт для туристов. Отсюда они могут связаться по телефону со своим родным городом, сообщить о сроках возвращения. Билеты на обратный путь или до следующего пункта путешествия гости приобретут у работников службы сервиса. Кстати, в дальнейший путь по городам, где будут проходить олимпийские состязания, туристы могут отправиться на машинах, взятых напрокат. Новенькие "Жигули" готовы к старту.

Разнообразные блюда, в том числе и белорусской национальной кухни, подадут в красиво оформленных трех залах ресторана, в кафетерии. Для любителей коктейлей оборудован бар. А чтобы взглянуть на панораму города, достаточно подняться в летний открытый зал, расположенный на специальной площадке.

- Добро пожаловать! - сказал 15 апреля заместитель директора гостиницы Валерий Забавский, принимая первых клиентов. Ими оказались граждане Болгарии и ГДР.

Гостиница "Планета". 2008 год

Особое внимание в Минске всегда уделялось строительству учреждений образования. Сегодня новые микрорайоны столицы сдаются с возведенными детскими садами и школами. В 1990-е строители часто не успевали…

28 августа 1991 года: Скоро прозвенит звонок

Гулкие школьные коридоры пахнут свежей краской, в многочисленных классах моются окна, укрепляются школьные доски, расставляется новая мебель. Новоселье...

Но есть еще классы, где пока хозяйничают строители, электрики, сантехники. До 1 сентября остались буквально считанные дни. И поэтому, знакомясь с положением дел в школе-новостройке № 199 по улице Столетова, которая появилась в нынешнем году в Партизанском районе столицы, трудно поверить, что точно в срок здесь, как и положено, начнутся нормальные занятия. И всё же директор школы Людмила Кузьминична Корягина уверена: звонок прозвенит 1 сентября, и тридцать классов заполнят хозяева новой школы. Школы необычной: 199-я получила статус первой белорусской гимназии, где уже с нынешнего года будут вестись занятия по особой программе на белорусском языке.

В расписании начальных классов, кроме общеобразовательных предметов, появятся уроки музыки, ритмики, истории религии, риторики. За каждым классом закреплен учитель-воспитатель, задача которого воспитывать в своих питомцах нравственность, учить правилам хорошего тона, культуре общения. С восьмого класса гимназисты станут изучать предметы по одному из профессиональных направлений: физико-математическому, юридическому, коммерческому, гуманитарному. Читать специальные курсы по разным дисциплинам будут доктора и кандидаты наук из Института математики АН БССР, факультета журналистики БГУ имени В.И.Ленина, Белорусского института народного хозяйства имени Куйбышева, члены Союза юристов БССР.

Чтобы классы в новой школе сверкали чистотой, трудятся учителя

Но все это будет в новом учебном году. А в эти последние теплые дни августа учителя и воспитатели только что созданного педагогического коллектива сами моют полы и окна, выносят строительный мусор, разгружают машины с мебелью, расставляют ее. Почти у всех еще не закончились отпуска. Но они спешат выполнить работу, которую давно должны был завершить строители, чтобы 1 сентября, как и положено, прозвенел для ребят школьный звонок, зовущий в богатую на открытия страну знаний.

В 2017 году к 950-летию Минска БЕЛТА был подготовлен проект "Минск и минчане". Проект подробно рассказывает об истории города, почетных гражданах, предлагает сравнить город на старых и современных фото. А главное - он показывает, как растет, развивается, хорошеет год от года Минск, какие замечательные люди жили и живут в нем.-0-