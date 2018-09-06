К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Минск и минчане

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 сентября 2018, Чт
+24°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4481
USD 2.1162
RUB 3.0936
Главное
Во время встречи От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Президент
Около 7,5 тыс. белорусских военных участвуют в командно-штабном учении ВС
Общество
Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца
Экономика
Квартиру от "Евроопт" выиграла учитель из Белыничей, а два автомобиля – покупатели "Е-доставки"!
Общество
Международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом пройдет в Минске - МИД
Политика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Румас раскрыл подробности подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне
13:30 Политика
Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам за убийство
13:28 Происшествия
В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ на угнанном авто и врезался в ограждение
13:28 Происшествия
Природный пожар бушует в американском штате Калифорния
13:26 В мире
Координационная комиссия ЕОК высоко оценила готовность Минска к II Европейским играм
13:22 Спорт
Белорусский рубль на торгах 6 сентября ослаб к трем основным валютам
13:19 Экономика
Белорусско-польские межмидовские консультации пройдут 11-14 сентября в Варшаве
13:09 Политика
Заседание белорусско-латвийской межправкомиссии проходит в Риге
13:09 Политика
Гомельчанин хранил во дворе более 8 т металлолома
13:07 Происшествия
Годовалый ребенок пострадал при столкновении легковушки и грузовика под Слонимом
13:06 Происшествия
Движение по ул.Фогеля в Минске закрывается 10-17 сентября из-за ремонта
12:54 Регионы
Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором
12:50 Происшествия
В Китае разработали пластик, способный быстро разлагаться в морской воде
12:41 Технологии
Мошенники в Гродненской области инсценировали ДТП ради страховки
12:41 Происшествия
МИД Беларуси инициировал проведение в Минске семинара по правам человека
12:40 Политика
Григорий Лепс открыл выставку икон
12:38 Калейдоскоп
Белорусские производители представят продукцию на Дамасской универсальной выставке
12:35 Экономика
Директор хозяйства в Лунинецком районе незаконно премировал супругу-подчиненную
12:29 Происшествия
Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
12:27 Регионы
Некоторые из вывезенных в Израиль для занятия проституцией белорусок вернулись в страну
12:23 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Минск и минчане

Общество 06.09.2018 | 12:23
Минск. Спуск к Свислочи. 1972 год
Минск. Спуск к Свислочи. 1972 год
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Другие темы

Во вторые выходные сентября Минск традиционно отмечает день города. О буднях и праздниках столицы, трудовых свершениях минчан, их стремлении сделать город краше и благоустроеннее рассказывают заметки корреспондентов БЕЛТА разных десятилетий:

5 декабря 1922 года: Мост через Свислочь

1-го декабря закончены работы по постройке нового железнодорожного моста через р. Свислочь взамен разрушенного поляками. Следует отметить энергию и старательность рабочих, проявившиеся при постройке этого моста.

11 марта 1945 года: На фабрике "Коммунарка"

Немцы нанесли серьезный ущерб минской кондитерской фабрике "Коммунарка". Они уничтожили производственные и производственно-вспомогательные цеха предприятия, причинив убыток на сумму в 16 миллионов рублей. Первые восстановительные работы на фабрике начались в конце сентября прошлого года, и вскоре был пущен в эксплуатацию конфетный цех. Заканчивается восстановление правого крыла производственного корпуса. Ведутся также работы по восстановлению котельной. Пищевики много сделали для розысков оборудования, принадлежавшего фабрике "Коммунарка". Удалось найти ценное оборудование фабрики. Часть этого оборудования обгорела, но его удастся привести в годное состояние. Часть машин уже установлена в цехах.

Минск. Начало реконструкции главной магистрали города - Советской улицы. 1946 год
Минск. Начало реконструкции главной магистрали города - Советской улицы. 1946 год

Минская фабрика "Коммунарка". На конвейере - шоколадные конфеты. 1983 год
Минская фабрика "Коммунарка". На конвейере - шоколадные конфеты. 1983 год

14 января 1968 года: У модельеров новоселье

Строители минского треста №5 представили к сдаче в эксплуатацию комплекс сооружений нового республиканского Дома моделей. Пятиэтажное производственное здание и примыкающий к нему корпус с выставочным и демонстрационным залами красиво вписались в архитектурный ансамбль Парковой магистрали белорусской столицы (ныне - пр. Победителей). Это единственный в стране Дом моделей, построенный по специальному проекту с учетом специфики работы такого дома…

Улица Немига. На переднем плане - Дом моделей. Июль 1980 года
Улица Немига. На переднем плане - Дом моделей. Июль 1980 года

Архивы БЕЛТА 1972 года хранят информацию о рождении миллионного минчанина. 25 января 1972 года в родильном отделении городской больницы №6 родился миллионный житель Минска, а 4 февраля состоялся его первый "выход в свет":

4 февраля 1972 года: Миллионный минчанин

Будь счастлив, Олег! Вишневого цвета "Волга" медленно отъехала от главного корпуса шестой клинической больницы. Вместе с родителями домой отправился Олег Басько, миллионный житель столицы Белоруссии.

Прежде чем принять от медицинской сестры сына, счастливый отец Валентин Басько преподносит жене Зое красные гвоздики. Затем состоялся акт торжественной регистрации миллионного жителя Минска.

От имени горкома КПБ и исполкома городского Совета депутатов трудящихся родителей сердечно поздравил заместитель председателя исполкома горсовета В.Л.Павлюкевич. Он пожелал новому минчанину богатырского здоровья, большого счастья в жизни. Зое и Валентину Басько вручается ордер на квартиру по улице Полярной. Заведующая загсом Ленинского района А.А.Сакович передала родителям свидетельство о рождении.

Родителей и малыша приветствовали работники швейного объединения "Комсомолка", объединения по производству игрушек "Мир", городского управления госстраха. Они пожелали отцу и матери, их сыну-первенцу доброго здоровья, большого счастья. Сердечные слова приветствия были произнесены от имени коллектива швейного объединения имени Крупской и товарищей по работе. Их передала секретарь парткома Е.И.Красикова. Малышу преподнесены подарки, а городское управление Госстраха - страховое свидетельство, действительное до 1990 года - момента совершеннолетия Олега...

Вручение подарков миллионному минчанину. 4 февраля 1972 года
Вручение подарков миллионному минчанину. 4 февраля 1972 года

Бурным было строительство и обновление Минска перед Олимпиадой-80, футбольные матчи которой проходили в том числе и в белорусской столице. Благодаря этому событию в городе появилось несколько новых объектов, среди них гостиница "Планета":

17 апреля 1980 года: "Планета" на олимпийской орбите

Те, кто уже приобрел путевки на предолимпийскую поездку в Советский Союз, хоть сегодня могут забронировать номер в гостинице "Планета" в Минске.

12-этажное здание, возведенное коллективом стройтреста № 7 Минпромстроя БССР, входит в систему "Интуриста". 600 человек могут одновременно отметить здесь свое новоселье. К их услугам 317 одноместных и двухместных номеров, 42 "люкса". Портье в любое время будет иметь исчерпывающую информацию о количестве свободных мест, четкую связь со всеми службами, а поможет в этом ему автоматизированная система управления, которая является новинкой для гостиниц города.

А самое главное - комфорт для туристов. Отсюда они могут связаться по телефону со своим родным городом, сообщить о сроках возвращения. Билеты на обратный путь или до следующего пункта путешествия гости приобретут у работников службы сервиса. Кстати, в дальнейший путь по городам, где будут проходить олимпийские состязания, туристы могут отправиться на машинах, взятых напрокат. Новенькие "Жигули" готовы к старту.

Разнообразные блюда, в том числе и белорусской национальной кухни, подадут в красиво оформленных трех залах ресторана, в кафетерии. Для любителей коктейлей оборудован бар. А чтобы взглянуть на панораму города, достаточно подняться в летний открытый зал, расположенный на специальной площадке.

- Добро пожаловать! - сказал 15 апреля заместитель директора гостиницы Валерий Забавский, принимая первых клиентов. Ими оказались граждане Болгарии и ГДР.

Гостиница "Планета". 2008 год
Гостиница "Планета". 2008 год

Особое внимание в Минске всегда уделялось строительству учреждений образования. Сегодня новые микрорайоны столицы сдаются с возведенными детскими садами и школами. В 1990-е строители часто не успевали…

28 августа 1991 года: Скоро прозвенит звонок

Гулкие школьные коридоры пахнут свежей краской, в многочисленных классах моются окна, укрепляются школьные доски, расставляется новая мебель. Новоселье...

Но есть еще классы, где пока хозяйничают строители, электрики, сантехники. До 1 сентября остались буквально считанные дни. И поэтому, знакомясь с положением дел в школе-новостройке № 199 по улице Столетова, которая появилась в нынешнем году в Партизанском районе столицы, трудно поверить, что точно в срок здесь, как и положено, начнутся нормальные занятия. И всё же директор школы Людмила Кузьминична Корягина уверена: звонок прозвенит 1 сентября, и тридцать классов заполнят хозяева новой школы. Школы необычной: 199-я получила статус первой белорусской гимназии, где уже с нынешнего года будут вестись занятия по особой программе на белорусском языке.

В расписании начальных классов, кроме общеобразовательных предметов, появятся уроки музыки, ритмики, истории религии, риторики. За каждым классом закреплен учитель-воспитатель, задача которого воспитывать в своих питомцах нравственность, учить правилам хорошего тона, культуре общения. С восьмого класса гимназисты станут изучать предметы по одному из профессиональных направлений: физико-математическому, юридическому, коммерческому, гуманитарному. Читать специальные курсы по разным дисциплинам будут доктора и кандидаты наук из Института математики АН БССР, факультета журналистики БГУ имени В.И.Ленина, Белорусского института народного хозяйства имени Куйбышева, члены Союза юристов БССР.

Чтобы классы в новой школе сверкали чистотой, трудятся учителя
Чтобы классы в новой школе сверкали чистотой, трудятся учителя

Но все это будет в новом учебном году. А в эти последние теплые дни августа учителя и воспитатели только что созданного педагогического коллектива сами моют полы и окна, выносят строительный мусор, разгружают машины с мебелью, расставляют ее. Почти у всех еще не закончились отпуска. Но они спешат выполнить работу, которую давно должны был завершить строители, чтобы 1 сентября, как и положено, прозвенел для ребят школьный звонок, зовущий в богатую на открытия страну знаний.

В 2017 году к 950-летию Минска БЕЛТА был подготовлен проект "Минск и минчане". Проект подробно рассказывает об истории города, почетных гражданах, предлагает сравнить город на старых и современных фото. А главное - он показывает, как растет, развивается, хорошеет год от года Минск, какие замечательные люди жили и живут в нем.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
БЕЛТА, проект
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4481 BYN 2.461 BYN 2.47 BYN
USD
2.1162 BYN 2.119 BYN 2.125 BYN
RUB
3.0936 BYN 3.102 BYN 3.114 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов
Все видео

Фотоновости

Орденом Почета награждена Раиса Грабовская
Все фото

Инфографика

День танкистов в Минске Празднование Дня танкистов 9 сентября пройдет в минском парке Победы и будет приурочено ко Дню города Минска.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Макей Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов
Политика
МИД. Фото из архива Международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом пройдет в Минске - МИД
Румас раскрыл подробности подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне
Белорусско-польские межмидовские консультации пройдут 11-14 сентября в Варшаве
Экономика
Фото abctv.kz Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца
Белорусский рубль на торгах 6 сентября ослаб к трем основным валютам
Белорусские производители представят продукцию на Дамасской универсальной выставке
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Годовалый ребенок пострадал при столкновении легковушки и грузовика под Слонимом
Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам за убийство
В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ на угнанном авто и врезался в ограждение
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
Движение по ул.Фогеля в Минске закрывается 10-17 сентября из-за ремонта
Некоторые остановки в Минске с 17 сентября сменят название
Спорт
Фото ХК "Динамо-Минск" Минское "Динамо" проиграло "Торпедо", ведя 2:0 по ходу выездного матча чемпионата КХЛ
Координационная комиссия ЕОК высоко оценила готовность Минска к II Европейским играм
Белорусские атлеты завоевали бронзовую награду на ЧМ по пулевой стрельбе
Технологии
Фото из архива Интерактивная выставка для детей "Вселенная интернета" пройдет в Национальной библиотеке
В Китае разработали пластик, способный быстро разлагаться в морской воде
Китай запустил коммерческую ракету-носитель с тремя спутниками на борту
Культура
Фото из архива Лида отметит 695-летие рыцарским турниром и фестивалем хмеля, солода и воды
Новинки художественной и учебной литературы представят на выставке Made in Belarus в Ташкенте
Конкурс "Белазовский аккорд" пройдет 29-30 сентября
В мире
Во время Конгрессе евразийских СМИ. Фото Кабар В странах СНГ сохраняется высокий уровень доверия к государственным информагентствам - Темирбекова
Природный пожар бушует в американском штате Калифорния
Третий межкорейский саммит пройдет в КНДР 18-20 сентября
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Григория Лепса Григорий Лепс открыл выставку икон
Burberry откажется от использования натурального меха в своих изделиях
Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия